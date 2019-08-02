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Yeni RTÜK yönetmeliği, internet yayıncılığı ve gazeteciliği nasıl etkileyecek?

İnternet üzerinden radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınları düzenleyen yeni yönetmeliğin RTÜK internet sitesinde yayımlanmasıyla birlikte düzenlemenin internet yayınları ve gazeteciliği nasıl etkileyeceği tartışma konusu oldu

02.08.2019 12:22 Yeni RTÜK yönetmeliği, internet yayıncılığı ve gazeteciliği nasıl etkileyecek?
İnternet üzerinden radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınları düzenleyen yeni yönetmelik Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) internet sitesinde yayımlanmasıyla birlikte düzenlemenin internet yayınları ve gazeteciliği nasıl etkileyeceği tartışma konusu oldu.

Yönetmeliğe göre radyo yayını lisans ücreti 10 bin TL; TV yayın lisans ücreti 100 bin TL iken, internet ortamından yayın yetkilendirme ücreti ise yıllık 100 bin TL olarak belirlendi. Bu durum, sermaye yapısı güçlü olmayan yayın kuruluşlarının geleceğini etkileyecek.
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TV, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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