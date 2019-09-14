Yeni Şafak, Serdar Tuncer'in köşe yazılarına son verdi

2015 yılından beri Yani Şafak'ta köşe yazarlığı yapan başarılı sunucu Serdar Tuncer, Twitter hesabından, " Güzel bir yolculuktu, buraya kadarmış" diyerek yazılarına son verdiği haberini takipçilerine duyurdu.

"GÜZEL BİR YOLCULUKTU"

Tuncer kişisel Twitter hesabından şunları kaydetti:

"Az önce aldığım bir haberle Yeni Şafak gazetesinde yazılarıma son verildiğini öğrendim. Güzel bir yolculuktu, buraya kadarmış. Nasip."

SERDAR TUNCER KİMDİR?

16 Ağustos 1978'de Anka?a'da dünyaya geldi. Henüz 16 yaşındayken "Beş Çayı" ile başlayan ?adyo mace?ası uzun yılla? boyunca devam etti. Lisede ?adyo p?og?amla?ına, ünive?sitede televizyon p?og?amla?ına başladı. İlk TV P?og?amını 1996 yılında yaptı. Kanal A'da yayınlanan "Üç Nokta" p?og?amı başta olmak üzere "Gecede 1 Gün" ve "Yıldızdan Mahyala?" p?og?amla?ını yaptı.

"Sen İstanbul Koka?dın" adlı ilk şii? kitabı 1997 yılında yayınlandı. 1998 yılında evlendi ve şii?e a?a ve?di. Tunce?'in, 2003 yılında "Aynala?" ve 2005 yılında "Satı? A?ası Hikayele?" adlı kitapla?ı yayınlandı. Kanal a televizyonunda yayınlanan "Gecede Bi? Gün" P?og?amı 2005 yılının en iyi TV Kültü? Sanat p?og?amı seçildi.

Kanal a'da "Yıldızdan Mahyalar" isimli ?rogramı sundu. 2007 yılında Kanal 1'de yayınlanan "Türkiye'de ve Avru?a'da Ramazan" isimli ?rogramı sundu. "Sen İstanbul Kokardın" ve "Bir Hilal Uğruna" ile devam eden albümlere Osmanlı Padişahlarının şiirlerinden oluşan "Şiirin Sultanları" eklendi.

TRT 1'de, 4 yıl üst üste To?ka?ı Sarayı'ndan "İftar Sevinci" adlı iftar ?rogramını sundu. sozkimin.com Semerkand Radyo'da hafta içi her gün yayınlanan "Yitik Hazine" ?rogramını hazırlayı? sundu. TRT Haber'de Uğur Işılak'la birlikte "Yeni Şeyler Söylemek Lazım" ?rogramını sundu. 2012 yılında Semerkand TV'de "Kalbe Düşünce" ?rogramını sundu.

2013 Ramazan ayında Kanal D'de "Sahurdan Kalplere" adlı programı sunmuştur. Daha sonra CNNTürk kanalında her hafta pazar günü saat 22:00 ila 23:00 arası başlayan "Başka Şeyler" isimli programı sunmaya başlamış. Tuncer, 2015 yılından bu yana Yeni Şafak'ta da köşe yazarlığı yaptı.