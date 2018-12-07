Yeni Sağlık Müdürü Yılmaz Kurumları Ziyaret Etti

07 Aralık 2018 Cuma 12:37



07 Aralık 2018 Cuma 12:37

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürü olarak göreve başlayan Dr. Yasin Yılmaz, bakanlığa bağlı kurumları ziyaret etti çalışmalar hakkında bilgiler aldı, hastalarla sohbet etti.Düzce İl Sağlık Müdürü olarak göreve başlayan Dr. Yasin Yılmaz Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini ziyaret etti. Yılmaz, hastane personeli ve vatandaşlarla sohbet ederek, tedavi için gelen hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.Ardından Yılmaz, Düzce Atatürk Devlet Hastanesini gezdi. Burada da hastane personeli ve vatandaşlarla sohbet ederek, tedavi için gelen hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.Dr. Yasin Yılmaz Komuta Kontrol Merkezini ziyaret ederek 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası münasebetiyle 112 personelinin haftasını kutladı, gayret ve özverilerinden dolayı teşekkür etti. - DÜZCE