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Yeni Sahabiye'ye yeni cami

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm alanına yapılan hayırsever Recep Mamur Cami'nin inşaatında incemede bulundu.

06.09.2019 14:28 Yeni Sahabiye'ye yeni cami
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm alanına yapılan hayırsever Recep Mamur Cami'nin inşaatında incemede bulundu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, sahaya çıkarak projeleri yakından takip etmeye devam ediyor.
Yeni Sahabiye'nin yeni camisi olan Recep Mamur Camii'nin şantiye alanını ziyaret eden Büyükkılıç, yapımı hızla devam eden caminin son durumunu yerinde gördü, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Bin 500 metrekare inşaat alanına sahip Recep Mamur Camii'nde aynı anda bin kişi ibadet edebilecek. Ayrıca caminin bodrum katında Kur'an kursu verilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Recep Mamur, Güncel

Kaynak: AA

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