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Yeni Şakran Mahallesi sakinleri doğal gaz ile buluştu

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Aliağa Belediyesi ile İzmir Doğalgaz Genel Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan yatırım programı kapsamında Yeni Şakran Mahallesi sakinleri doğal gazla buluştu.

12.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:13Yeni Şakran Mahallesi sakinleri doğal gaz ile buluştu
'in ilçesinde, Aliağa Belediyesi ile İzmir Doğalgaz Genel Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan yatırım programı kapsamında Yeni Şakran Mahallesi sakinleri doğal gazla buluştu.

Aliağa ilçesi Yeni Şakran Mahallesi'nde, aralık ayı itibariyle gerçekleştirilen test çalışmalarının ardından doğal gaz arzı sağlanmaya başladı.

Yeni Şakran'da, temmuz ayında başlatılan altyapı çalışmaları kapsamında bugüne kadar 10 kilometre ana hat ve 2,3 kilometre servis hattının döşendiği, bin 270 adet hanenin doğal gaz ile buluştuğu öğrenildi. Abonelik başvurularının günden güne arttığı yatırım programında, ilk kez nüfus oranına bakılmaksızın genişleme alanı kapsamına dahil edilen Hacıömerli Mahallesi'nde de altyapı çalışmalarının başladığı bildirildi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın yoğun mesaileri neticesinde yatırım programına alınan Yeni Şakran ve Hacıömerli mahallelerinde devam eden çalışmaların tamamlanmasının ardından, bir sonraki projenin Örnekkent Mahallesi'nde gerçekleşeceği bildirildi.

Vatandaşların, gaz arzı sağlanan sokakların takibini ise www.izmirgaz.com.tr adresinden yapabileceği belirtildi. - İZMİR

Aliağa Belediyesi, Aliağa, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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