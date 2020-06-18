Yeni Samsun Valisi göreve başladı

Düzce Valiliği görevinden Samsun Valiliğine atanan Vali Zülkif Dağlı, kente gelerek görevine başladı.

Yeni Samsun Valisi göreve başladı
18.06.2020 18:32 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:32
Düzce Valiliği görevinden Samsun Valiliğine atanan Vali Zülkif Dağlı, kente gelerek görevine başladı.

Vali Dağlı, Samsun Valiliğine gelişinde vali yardımcıları, birim müdürleri ve belediye başkanları tarafından törenle karşılandı. Burada devlet erkanı ile selamlaştı. Basına açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, "Batı Karadeniz'in güzel ili Düzce'mizden yine Karadeniz'in incisi tarım, ticaret ve turizm şehri Samsun'a gelmiş bulunuyorum. Şu an itibarıyla göreve başladım. İnşallah Düzce'mizde başladığımız, yaptığımız hizmetlerin kat kat fazlasını yine Karadeniz'in incisi Samsun'umuzda devam ettiririz diye düşünüyorum. Allah yolumuzu açık etsin. Tabii, Samsun çok önemli bir ilimiz. Samsun ticaret şehri, önemli bir tarım şehri ve önemli bir turizm şehri, sağlık şehri aynı zamanda ve spor şehri. Bunları da şu andaki halinden kat kat öteye götürmek suretiyle inşallah bu adımda, bu harekette, bu gelişimde bizim de katkımız olur diye düşünüyorum. İnşallah hayırlı hizmetler, güzel hizmetleri hep birlikte sizlerle ve sizlerin desteğiyle yaparız diye düşünüyorum" dedi.

Vali Dağlı açıklamasının ardından makama geçti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Düzce Valiliği, Zülkif Dağlı, Samsun, Düzce, Güncel, Haber

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