Yeni Samsung 860 Qvo Ssd Serisi, Cazip Fiyata Daha Fazla Depolama Alanı

Samsung
860 QVO SSD Serisini Duyurdu, Fiyatlar Daha Uygun
Samsung, 4 TB'a kadar depolama kapasitesine sahip yeni katı hal sürücü (SSD) serisini duyurdu. Yeni Samsung 860 QVO SSD Serisi, Daha Uygun Fiyata Daha Fazla Depolama Alanı Sunuyor.
Daha büyük kapasite ihtiyacı olan, ancak performanstan ödün vermek istemeyen PC kullanıcıları için ideal, En küçük kapasite seçeneği 1TB ve onun fiyatı da 150$ olacak. 2TB lık model ise diskin orta sürümü.
Yeni Samsung 860 QVO SSD serisi; özellikle PC kullanıcıları için mükemmel bir performans vaat ediyor. Samsung'un 4-bit çok hücreli flaş mimarisini kullanıyor ve çoğu dizüstü ve masaüstü bilgisayarda rahatlıkla kullanılacak 2.5 inçlik form faktörüne sahip. Ayrıca 860 QVO, 550 MB/ sn'ye kadar okuma hızlarına ve 520 MB/ s'ye kadar yazma hızlarına sahip bir MJX kontrol cihazına sahip.
Daha bitmedi, Elbette bu modelin bir de çok daha hızlı ve performanslı bir PRO modeli var.
Samsung 860 QVO Pro SDD serisi ise 1TB model için 300 Dolar fiyat istiyor.
Her iki model de 16 Aralık
'tan itibaren satışa sunulacak ve 3 yıl garanti sunacak.
TheVerge