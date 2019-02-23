23 Şubat 2019, 03:40
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Yeni Samsung Galaxy Fit ve Galaxy Fit E: Herkes İçin Her Gün Egzersiz

Yeni Samsung Galaxy Fit ve Galaxy Fit E: Herkes İçin Her Gün Egzersiz

Samsung Dengeli ve Akıllı Bir Yaşam için Yeni Galaxy Watch Active, Galaxy Fit ve Galaxy Buds'ı Tanıttı Galaxy giyilebilir ürün yelpazesi, sağlıklı yaşam ve spor takibini kolaylaştıran şık ve modern Samsung Galaxy Watch Active, Samsung Galaxy Fit ve Samsung Galaxy Buds ile genişliyor.

Samsung Dengeli ve Akıllı Bir Yaşam için Yeni Galaxy Watch Active, Galaxy Fit ve Galaxy Buds'ı Tanıttı


Galaxy giyilebilir ürün yelpazesi, sağlıklı yaşam ve spor takibini kolaylaştıran şık ve modern Samsung Galaxy Watch Active, Samsung Galaxy Fit ve Samsung Galaxy Buds ile genişliyor.

Samsung Galaxy giyilebilir ürün ailesinin yeni üyeleri; Galaxy Watch Active, Galaxy Fit / Galaxy Fit e ve Galaxy Buds'ı tanıttı. Yaşamda denge arayanlardan motivasyon takviyesine ihtiyaç duyanlara kadar herkese hitap eden Samsung'un yeni giyilebilir cihazları, sağlıklı yaşam hedeflerine ulaşmaya yardımcı olurken, şık tasarımı ve yaşama eğlence katan özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Samsung Electronics CEO'su ve BT ve Mobil İletişim Birimi Başkanı DJ Koh, yeni giyilebilir cihazlar için şu açıklamayı yaptı:

"Tüketiciler sağlıklı bir yaşam sürmeyi giderek artan bir şekilde önem veriyor. Her gün aktif olmayı ve dengede kalmayı kolaylaştıran giyilebilir cihazlar arıyorlar. Yaşamınıza kesintisiz bir şekilde uyum sağlamak ve kendi kişisel sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size eşlik etmesi amacıyla yeni giyilebilir ürünlerimizi tanıtmaktan heyecan duyuyoruz. "

Galaxy Fit ve Galaxy Fit e: Herkes için Her Gün Egzersiz


Amatör koşuculardan atletlere kadar tüm spor tutkunları için üretilen Galaxy Fit ve Galaxy Fit e, aktif yaşam tarzlarını destekliyor. İnce, hafif gövdeleri ile Galaxy Fit ve Galaxy Fit e, kişisel stile uyarlanabiliyor ve hafta boyunca rahatlıkla kullanılabiliyor.

İnce ve şık Galaxy Fit ve Galaxy Fit e, egzersiz hedeflerinize ulaşmanıza kolay bir şekilde yardımcı oluyor. Galaxy Fit ve Galaxy Fit e, siz koşarken, bisiklet kullanırken veya dinamik bir egzersiz yaparken otomatik olarak yaptığınız aktiviteyi takip etmeye başlıyor. Akıllı telefonunuzdaki Samsung Health uygulamasında 90'dan fazla farklı aktivite arasından manuel seçim de yapabiliyorsunuz. Ayrıca, geliştirilmiş uyku analizi ve akıllı stres yönetimi ile günün dilediğiniz anında sağlıklı yaşam verilerinizi izleyebiliyorsunuz.

Galaxy Fit ve Galaxy Fit e, basit ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunuyor, bu sayede hareket halindeyken etkileşimi kolaylaştırıyor. Bildirimleri ve mesajları alın ya da doğrudan akıllı telefonunuzdan senkronize edilmiş alarm, takvim veya hava durumu gibi bilgileri telefonunuza dokunmaya gerek kalmadan kontrol edin. Galaxy Fit'iniz yeni bir saat dilimine seyahat ettiğinizde otomatik olarak başlattığı çift zamanlı saat arayüzü ile programınızı yönetmeyi kolaylaştırıyor. Her iki cihaz da 5ATM basınca kadar suya dirençli olduğundan duşta ve havuzda size eşlik ediyor.

Samsung Galaxy Fit/ Galaxy Fit e Özellikleri

Kategori
Galaxy Fit Özellikleri
Galaxy Fit e Özellikleri

Renk
Siyah, Gümüş
Siyah, Beyaz, Sarı

Ekran
0.95" Tam renkli AMOLED

120 x 240
0.74" PMOLED

64 x 128, 193 ppi

İşlemci
MCU Cortex M33F 96MHz + M0 16 MHz
MCU Cortex M0 96MHz

İşletim Sistemi
Realtime OS
Realtime OS

Boyutlar
18.3(W) x 44.6 (H) x 11.2(T)

24g (kayışla)
16.0(W) x 40.2(H) x 10.9(T)

15g (kayışla)

Bellek
512KB dahili RAM,

2048KB harici RAM,

32MB harici ROM
128KB dahili RAM,

4MB harici ROM

Bağlantı
BLE
BLE

Sensör
Kalp Atış Hızı Monitörü, İvme Ölçer, Jiroskop
Kalp Atış Hızı Monitörü, İvme Ölçer

Pil
120mAh
70mAh

Şarj
NFC Kablosuz
Pogo

Dayanıklılık
5ATM'ye kadar su geçirmez

MIL STD 810G
5ATM'ye kadar su geçirmez

MIL STD 810G

Uyum
Samsung, diğer Android: Android 5.0 veya üstü, RAM 1.5GB üstü
iOS 9.0 ve üstü

Samsung Samsung Galaxy, Samsung, Teknoloji
Kaynak: Teknotalk.com