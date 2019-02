Yeni Samsung Galaxy Fold, 7.3 İnçlik Katlanabilir Ekranı ile Alışılmışın Dışında!

Kaynak: Teknotalk.com

Katlanabilir Ekranlı Samsung Galaxy Fold, Bu Özelliği ile Geleceğin Akıllı Telefon Kategorisini Başlatıyor.Samsung'un yeni amiral gemilerinden birisi ortaya çıktı. Samsung Galaxy Fold yıllardır beklenen katlanabilir AMOLED ekran teknolojisini tüketiciye sunuyor.Dünyanın ilk Dinamik AMOLED Katlanabilir Sonsuz Ekranı ve şimdiye dek sunulan en yetenekli kameraçığır açan Galaxy Fold'da buluştu.Samsung Electronics yeni bir akıllı telefon kategorisi oluşturan ve merakla beklenen yeni Samsung Galaxy Fold katlanabilir cihazını tanıttı. Galaxy Fold, katlanarak kapak ekranlı kompakt bir cihaza dönüşen dünyanın ilk 7.3 inç Katlanabilir Sonsuz Ekranı ile sunulacak. Galaxy Fold; video izlemek, oyun oynamak ve çok daha fazla işlevi aynı anda yerine getirmek amacıyla tasarlandı.Samsung Electronics CEO 'su ve BT ve Mobil İletişim Birimi Başkanı DJ Koh şu açıklamada bulundu:"Samsung bugün bir akıllı telefonla nelerin yapılabileceğini değiştirerek mobil inovasyon tarihinde yeni bir sayfa açıyor. Galaxy Fold, katlanabilir sonsuz ekranımızla daha önce görülmemiş yeni kabiliyetleri açığa çıkaran yepyeni bir kategoriyi tanımlıyor. Galaxy Fold'u geleneksel bir akıllı telefonun sınırlarının ötesine geçerek, katlanabilir premium bir cihazın neler yapabileceğini deneyimlemek isteyenler için yarattık."Akıllı Telefon ve Tablet Katlanarak Bir OlduSamsung Galaxy Fold, yepyeni bir akıllı telefon kategorisi başlatıyor. Galaxy Fold ile kullanıcılar hem telefon hem de tablet dünyasının en iyi yönlerine sahip oluyor. Galaxy Fold, Samsung'un ilk esnek ekran prototipini 2011'de tanıtmasının ardından geçen sekiz yılda geliştirilen malzeme, mühendislik ve ekran inovasyonlarını bir araya getiriyor.Yeni Ekran Malzemeleri: Dahili ekran sadece bükülmekle kalmıyor, katlanıyor. Daha sezgisel bir hareket olan katlama, başarılması zor bir inovasyon. Samsung, bu inovasyonu hayata geçirmek için yeni bir polimer katmanı icat etti ve ince bir ekran yarattı. Yeni malzeme, Galaxy Fold'un esnek ve dayanıklı olmasına, uzun süre kullanılabilmesine imkan veriyor.Yeni Menteşe Mekanizması: Galaxy Fold, tıpkı bir kitap gibi düzgün ve doğal bir şekilde açılıyor, tatmin edici bir tık sesiyle düz ve kompakt bir şekilde kapanıyor. Samsung, bunu başarmak için birbirine kenetlenen çok sayıda dişli içeren karmaşık bir menteşe geliştirdi. Bu sistem, akıcı ve zarif bir görünüm yaratmak amacıyla gizli bir bölmenin içinde barındırılıyor.Yeni Tasarım Unsurları: Samsung, ekrandan gövdeye kadar görebileceğiniz ve dokunabileceğiniz her unsuru ele aldı. Parmak izi okuyucu, başparmağın doğal olarak durduğu yanda bulunduğu için cihaz kolayca açılıyor. İki pil eşit şekilde dağıtıldığından Galaxy Fold elinizde dengeli bir his veriyor. Benzersiz bitirişlerle sunulan renkler ile Samsung logolu menteşe zarif uyumu tamamlıyor.Yepyeni Bir DeneyimGalaxy Fold, dilediğiniz an ihtiyacınız olan ekrana dönüşüyor. Tek elle aramalar, mesajlar ve işlevselliğin öne çıktığı anlarda katlı halde kullanabiliyor; sunumlar, dijital içerikler, filmler ve AR içeriği gibi işlevsellik kadar görselliğin de öne çıktığı durumlarda ise açılarak yüksek kalitede büyük bir ekran deneyimi sunuyor.Özellikle Galaxy Fold için oluşturulan benzersiz arayüz, akıllı telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanmanın yeni yollarını sunuyor:Çoklu Aktif Pencere: Ne üzerinde çalışıyor, oynuyor ya da paylaşıyor olursanız olun, aynı anda üç aktif uygulamayı açabiliyorsunuz. En yeni filmler ve TV diziler arasında gezinin, en son yorumlara ve sıralamalara göz atın, fragmanı bir mesaja sürükleyip bırakarak arkadaşlarınızla paylaşın ve bunların tümünü tek ekranda yapın.Uygulama Sürekliliği: Kapak ile ana ekranlar arasında kesintisiz geçişler yapmaya olanak sağlayan Galaxy Fold, açılırken ve kapanırken uygulamalar otomatik olarak kaldığınız yerden gösterilmeye devam ediyor.Samsung, kullanıcıların popüler sosyal medya uygulama ve hizmetlerinin Galaxy Fold'un ara yüzünde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla Google ve Android geliştirici topluluğu ile birlikte çalıştı.Katlanmak için Yaratılan Premium PerformansGalaxy Fold tümü yüksek performans gerektiren en ağır ve yoğun işler için yaratıldı. Güçlü donanıma sahip olan Galaxy Fold, görevin üstesinden gelmeye hazır.Daha Fazlasını Yap: Aynı anda üç uygulamayı çalıştırırken bile her şeyin düzgün işlemesini sağlamak için Samsung, Galaxy Fold'u güçlü, gelecek nesil AP yonga seti ve PC benzeri performansa sahip 12 GB RAM gibi donanımlarla tasarladı. Sofistike çift batarya sistemi, sizin hızına ayak uydurmak için özel olarak geliştirildi. Galaxy Fold, normal bir şarj cihazına bağlıyken hem kendini hem de aynı anda Kablosuz Güç Paylaşımı ile ikinci bir cihazı şarj edebildiği için yanınıza yedek şarj cihazı almanıza gerek kalmıyor.Mükemmel Multimedya Deneyimi: Galaxy Fold eğlence için tasarlandı. Dinamik AMOLED ekranın sunduğu etkileyici görseller ve AKG tarafından geliştirilen stereo hoparlörlerden gelen net ve kaliteli ses ile favori filmleriniz ve yüksek işlemci performansı gerektiren oyunlar, zengin ses ve renklerle canlanıyor.Bugüne Dek En Yetenekli Kameramız: Cihazı, açık veya kapalı, hangi yönde tutarsanız tutun, bir kamera daima çekim yapmaya hazır olacak, siz de hiçbir anı kaçırmayacaksınız. Üçü arkada, ikisi içeride ve biri kapakta olmak üzere altı objektifi bulunan Galaxy Fold'un kamera sistemi, esnekliği içinde barındırıyor. Galaxy Fold, video çağrılar sırasında diğer uygulamaları kullanmanıza izin vermesiyle de çoklu görevlerde yeni bir deneyim sunuyor.Samsung Galaxy Fold ile Her Şeyi YapGalaxy Fold bir akıllı telefondan çok daha fazlasını temsil ediyor. Tüketicilerin daha önce yapamadığı şeyleri yapmasını kolaylaştırmak için yıllardır geliştirdiği bağlantılı cihazlar ve hizmetlerden oluşan Samsung evrenine açılan bir portal vazifesi görüyor. PC benzeri bir deneyimle daha fazla üretkenlik için Samsung DeX (Samsung DeX Aksesuarları ayrı olarak satılmaktadır) ile eşleştirebiliyorsunuz. Bixby (Bixby Asistant Türkçe'yi desteklememektedir), ihtiyaçlarınızı öngörmenize yardımcı olmak için Bixby Routines gibi yeni kişisel zeka işlevleriyle desteklendi. Samsung Knox ise, verilerinizi ve bilgilerinizi güvende tutuyor. Samsung Health ile sağlıklı yaşam değerlerinizi takip etmeye imkan sağlıyor.Samsung Galaxy Fold Ürün ÖzellikleriGalaxy FoldEkranAna ekran: 7.3" QXGA+ Dinamik AMOLED (4.2: 3)Kapak ekranı: 4.6" HD+ Super AMOLED (21: 9)Ekran çapraz olarak, tam dikdörtgen şeklinde, yuvarlatılmış köşeler hesaba katılmadan ölçülmüştür.KameraKapak Kamerası10MP (2PD), F2.2Arka KameraUltra Geniş Açı: 16MP, F2.2Geniş Açı: 12MP (2PD), F1.5/F2.4, OISTelefoto: 12MP, F2.4, OISÖn KameraGeniş Açı: 10MP (2PD) F2.2RGB Derinlik: 8MP, F1.9İşlemci7nm 64-bit Sekiz çekirdekli işlemciBellek/Depolama12GB RAM(LPDDR4x), 512GB (UFS3.0)İşletim sisteminin depolanması ve cihaz özelliklerinin çalıştırılması için kullanılan yazılım nedeniyle kullanıcı belleği, toplam bellekten düşüktür. Gerçek kullanıcı belleği, operatöre bağlı olarak farklılık gösterebileceği gibi yazılım yükseltmeleri yapıldıktan sonra da değişebilir.MicroSD yuvası yokturPil4,380mAh (tipik)*Hızlı Şarj, kablolu ve kablosuz ile uyumluKablolu şarj, QC2.0 ve AFC ile uyumluKablosuz şarj, WPC ve PMA ile uyumlu4,380mAh (tipik), üçüncü taraf laboratuvar koşullarında test edilen pil kapasitesinin tipik değerini belirtir. Tipik değer, pil numuneleri arasında pil kapasitesindeki sapma dikkate alınarak hesaplanan ortalama değerdir. Nominal (minimum) kapasite 4.275mAh'dir. Gerçek pil ömrü, ağ ortamına, kullanım düzenlerine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.İşletim SistemiAndroid 9.0 (Pie)