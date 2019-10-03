Yeni Sanat Sezonu Gençlerin Notalarıyla Açıldı

Kardeş kentler olan Ataşehir ve Monheim'ın hızla büyüyen dostluğunun önemli bir parçasını iki kentin gençlerinin ortak çalışmaları oluşturuyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Almanya Monheim'da ve ardından Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda konser veren iki kentin gençlik orkestraları, üçüncü konserini Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi.

İzleyicilerin karşısına birlikte çıkan Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası ve Monheim Otto-Hahn-Gymnasium Gençlik Senfoni Orkestrası büyük beğeni topladı. Şeflerden ve gençlerden oluşan toplam 55 kişilik orkestra 14 eser seslendirdi.

Başarılı bir repertuarla hazırlıklarına başlayan ekip, orkestra şefleri Oliver Dreschel, Baran Aytaç ve Umut Kahraman öncülüğünde çalışmalarını tamamlayarak bu yıl her iki ülkede üç konser verdi.

Konseri Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Monheim Belediye Başkanı Daniel Zimmerman, Otto-Hahn-Gymnasium Okulu Müdürü Dr. Hagen Bastian, Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, Başkan Yardımcıları Semih Sadık Kayhan ve Ekrem Köse, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Volkan Aslan, Monheim'dan gelen siyasi parti temsilcileri, gençlerin aileleri ve çok sayıda müziksever izledi.

Konuklara hoş geldiniz konuşması yapan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Bugün bu konseri düzenleyen Ataşehir ve Monheim'lı gençlere ve şeflerimize teşekkür ediyor, emeklerine sağlık diliyorum. Monheim ile kurduğumuz kardeşlik projemiz büyüyerek devam edecek. Yılda 200'e yakın Ataşehirli öğrencimiz Monheim'a gidiyor, 200'e yakın Monheim'lı öğrenci de bizim misafirimiz oluyor. Bu sayıyı yükseltmek için çalışıyoruz. Monheim'da Ataşehir ismiyle bir park açtık, yine Ataşehir ismiyle bir kültür merkezi kurulmasını detaylı olarak görüşüyoruz. Birlikte hayata geçirdiğimiz Ataşehir-Monheim Tasarım Okulumuz ise Küçükbakkalköy Mahallemizde hizmet veriyor. Büyük emeklerinden dolayı Monheim Belediye Başkanı sayın Daniel Zimmerman'a ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Monheim Belediye Başkanı Daniel Zimmerman ise yaptığı konuşmada, "Bu güzel konserden dolayı gençlerimizi tebrik ediyorum. Müzik ve sanatın evrensel dilini bizi yaşatan gençlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. İki kentin gençlerinin iki yılda böylesi bir gelişme kaydetmeleri bizi çok mutlu ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İşbirliğini kurarken bizim başlıca görevimiz; Ataşehirli ve Monheim'lıları tanıştırarak bir araya getirmek, Türkiye ve Almanya'da kardeşliğimizi en iyi yerlere taşımaktır. Birbirimizi tanıyarak önyargıları yıkmaktan daha güzel ne olabilir ki. Kardeş belediyecilik hepimizin ufkunu açıyor, bizleri; barışa ve dostluğa taşıyor" şeklinde konuştu.

Konserin ardından şeflere ve Almanya'dan gelen misafirlere Başkan İlgezdi tarafından çiçek verildi.