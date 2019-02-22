Yeni Sanayi Esnafını Ziyaret Eden Büyükkılıç, "Sanat, Emek ve Alın Terinin Rızka Dönüştüğü Merkez"

Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kocasinan Belediye Başkanı ve Adayı Ahmet Çolakbayrakdar beraberinde Ak Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, teşkilat mensupları, Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır ve yönetim kurulu üyelerinin eşliğinde Yeni Sanayi esnaflarını ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde bulundular.Başkanlara Yeni Sanayi ziyaretlerinde esnafların ve vatandaşların ilgili yoğundu. Cuma namazını da Yeni Sanayi Balgüneş Camii'nde kılan başkanlar ve beraberindeki heyet namaz sonrası esnafların taleplerini dinlediler.Başkan Büyükkılıç, "Her gün binlerce insanın araçları ile ilgili sorunlarını gidermek için geldiği Yeni Sanayinin sorunların çözüme kavuşturularak en aza indirgenmesi ve hem esnaflara hem de buradan hizmet alan vatandaşlara sağlıklı ve nezih bir ortamda sunmak için elbirliği ile dayanışarak hizmet üreteceklerini söyledi.Başkan Memduh Büyükkılıç açıklamalarına şöyle devam etti."Sanayi demek üretmek, alın teri ve emek demek. Kayseri sanayi siteleri bakamından oldukça zengin bir şehir. Bunu şehrimizin bir zenginliği olarak görüyoruz. Sanayi ve ticaret şehri Kayseri'ye bu yakışır. Her nerede olursa olsun üretimi çok önemseyeceğiz. Esnaf odalarımızla iş birliğini, alanında uzmanlaşmasını, esnaflarımızın önce kendilerini sonra işlerini geliştirmelerini, siteleşmeyi, teknolojiyi takibi, Ar-Ge ve e- ticareti çok önemseyeceğiz. Çünkü esnafımız kalkınır, büyür, daha çok iş yapar, para kazanırsa hem ekonomiye hem de istihdama katkı sağlar sonucunda da bunun bereketi tüm şehir olarak hepimiz yaşarız."Başkan Büyükkılıç, güler yüzleri samimi yaklaşım ve desteklerinden dolayı tüm yeni sanayi esnaflarına teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ