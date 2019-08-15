AMD, SAPPHIRE RX 5700 Serisi PULSE Grafik Kartlarını Piyasaya Sürüyor



Yeni SAPPHIRE PULSE Radeon RX 5700 XT Özellikleri ve Fiyatı?



SAPPHIRE Technology PC oyun severlere mükemmel performansı uygun fiyatla sunan PULSE RX 5700 Serisi Grafik Kartlarının ilkini piyasaya sunacağını duyurdu. Oyun severlerin ihtiyaçlarına odaklanan PULSE RX 5700 kartlar, AMD'nin yeni güçlü RDNA mimarisinden güç alan mükemmel oyun deneyimi sunan özellik setine sahip. Etkileyici saat hızları, etkin soğutma ve dayanıklı tasarım, yeni serinin kendisine özgü özellikleri. Bugün yapılan duyuru, PC Grafik kartlarını yükseltmeyi düşünen Oyunseverlere heyecan verici bir fırsat sunuyor.



Oyun Bilgisayarlarının Kalbi



PULSE Radeon RX 5700 Serisinin amacı PC kullanıcılarına etkileyici oyun deneyimi sunmak ve paralarının karşılığını tam olarak vermek. Fabrika çıkışı hız aşırtma uygulanmış olan SAPPHIRE PULSE Radeon RX 5700 XT modeliyle başlayan bu serideki ürünler, en yeni AAA ve e-Spor oyunlarına güç veren muazzam görsel sadakat, süper hızlı performans ve gelişmiş teknolojik özellikleri gelecekte de kullanabilecekleri bir kartta arayan müşterileri hedefliyor.



Çığır açan tamamı yeni AMD RDNA oyun mimarisine ve 7nm işlemci teknolojisine dayalı olan PULSE RX 5700 XT; 2560 akış işlemcisine, 1925 MHz'e varan bir Boost clock ve 1815 MHz'lik YENİ Oyun clock'u dahil olmak üzere üç clock ayarına ve 8 GB GDDR 6belleğe sahip.



Sektörde kendisini kanıtlamış olan SAPPHIRE Dual-X soğutma çözümü de hassas bir şekilde ayarlandı. Yeni tasarlanan iki yeni ve sessiz çift bilyeli rulmanlı fanlar ve en son teknoloji ürünü radyatör tasarımı sayesinde SAPPHIRE, daha az ısınan ve daha sessiz yüksek çalışma performansı sunuyor. Oyun sırasında sıcaklıkları 75°C'nin altında tutacak ve 10 dBA daha sessiz çalışacak şekilde tasarlanan SAPPHIRE 95 mm kanatların akıcı biçimi; Radeon RX 5700 referans tasarımlarına göre çok daha fazla hava akışı ve üstün soğutucu kapsamı sunuyor.



Akıllı Fan Kontrolü fan hızının GPU, bellek, PWM IC ve diğer bileşenleri mümkün olduğunca düşük sıcaklıkta tutarak performans ve fan sesi arasında denge sağlamak üzere akıllı bir biçimde kontrol ediliyor.



SAPPHIRE PULSE Radeon RX 5700 ayrıca bütçesi daha sınırlı olan oyun severler için de gereken gücü sağlıyor. Bu model gücünü 2304 akış işlemcilerinden alıyor ve bunlar, 1750 MHz'e varan Boost Clock ve 1700 MHz'e varan Oyun Clock değerleriyle çalışıyor. RX 5700 XT versiyonu gibi bu model de Dual-X çift fanlı çözüme sahip ve Hızlı Bağlantı sistemi sayesinde fanlar, sadece bir vidayla sabitlendiğinden kolayca çıkarılabiliyor, temizlenebiliyor ve yerleştirilebiliyor.



En Son Teknoloji Ürünü TriXX Oyun Severler için FPS'yi Güçlendiriyor



SAPPHIRE oyun severlerin grafik kartlarından en iyi performansı almalarını istiyor ve SAPPHIRE'in TriXX yazılımı bu gücü açığa çıkarmada anahtar rol oynuyor. SAPPHIRE TriXX ve şaşırtıcı sadelikteki yenilenen arayüzünde Yeni TriXX Boost özelliği bulunuyor. Oyun severler belirtilen donanımla daha yüksek oyun performansına ulaşmak için oyunlarını daha düşük çözünürlükte çalıştırmayı seçebilir. Geleneksel olarak kullanılabilir çözünürlükler için sunulan seçenek sayısı azdır. TriXX Boost ile kullanıcı girdilerine dayalı olarak ek özel çözünürlükler oluşturulur ve böylece kalite ve performans arasında denge kurarken daha hassas bir kontrole sahip olunur.



TriXX Boost oyuncuların Radeon Görüntü Netleştirme özelliğini entegre ederek işlem çözünürlüğünü azaltıp son görüntüyü güçlendirerek daha yüksek FPS değerinde oyun çalıştırmasına olanak sağlar. Bu güçlü araç kullanım kolaylığının yanı sıra çözünürlük 2560×1440 değerinden 2304×1296 değerine ayarlandığında 3D Mark'ta %15'e varan oranda ve popüler oyunlarda ise %10 oranında performans artışı ya da 3840×2160 değerinden 3456×1944 değerine ayarlandığında 3D Mark'ta %22'ye varan ve oyunlarda ise %15'e varan performans artışı sağlıyor.



Bir Grafik Kartından daha fazlası



SAPPHIRE PULSE RX 5700 Serisi grafik kartları uzun ve kararlı bir ömre sahip olmalarını sağlayan bir dizi modern teknoloji ve dayanıklı bileşenlerle donatılmıştır. SAPPHIRE DNA, SAPPHIRE COOLTECH ve SAPPHIRE PLUS özellik setleri mümkün olan en iyi oyun performansının elde edilmesini sağlıyor. Bunlarda SAPPHIRE Kartlarımızı özel ve benzersiz kılan tüm ekstra özelliklerin yanı sıra, yüksek kare hızlarında sıcaklıkları düşük tutan üstün soğutma teknolojileri ve kalite, dayanıklılık ve güvenilirlik özellikleriyle ürünlerimizin kullanım ömürlerini uzatan kaliteli bileşenlere kullanılıyor.



Uzun Ömürlü Kapasitörler, Sigorta Koruması ve 12 PCB Katmanı tasarımı serideki tüm ürünlerde kullanılmakta ve kararlı, güvenilir ve istikrarlı bir performans sunmaktadır. Soğutma için tüm kartlar Güçlü VRM Soğutma teknolojisiyle tasarlandı ve hepsinde ısıyı etkin ve verimli bir şekilde gidermek için arka plakada yüksek termal iletken ped kullanılıyor.



Yeni nesil grafik kartının en çok ısınan parçalarından biri de bellek. Özel olarak tasarlanan bağımsız bir soğutma modülüyle belleği soğutmak üzere bir Robust Bellek Soğutmaçözümü, PULSE RX 5700 serisi grafik kartlarına entegre edildi.



Buna ek olarak SAPPHIRE PULSE RX 5700 XT ve PULSE RX 5700 kartlarda sağlam ve şık bir Alüminyum Arka Plaka kullanılıyor. Tamamı alüminyum olan arka plaka hiçbir şeyin bükülmemesini ve tozun dışarıda tutulmasını garanti eden ekstra dayanıklılık sağlıyor. Ayrıca, ısı çıkışını artırarak kartınızı soğutmaya da yardımcı oluyor.



Güçlü Yeni Radeon Özellikleri ile Etkileyici Oyun Performansı



SAPPHIRE PULSE RX 5700 Serisi grafik kartlar yüksek hızlı GDDR6 belleği destekleyen ve PCIe 4.0 desteği sunan RDNA oyun mimarisinin gücünden yararlanıyor. PULSE RX 5700 grafik kartlar 1440p oyun deneyimini daha yükseğe taşıyan güçlü yeni Radeon özelliklerine sahip.



Radeon™ Görüntü Netleştirme (RIS) – DirectX® 9, 12 ve Vulkan® oyunlarında diğer son işlemcilerin yumuşattığı oyun içi görsellere netlik ve keskinlik getiriyor.FidelityFX – Görsel sadakat ve performans arasında optimum dengeyi getirirken, oyunların güzel görünmesini sağlayan yüksek kaliteli son işlem efektleriyle birlikte oyun geliştiricilerine açık kaynaklı bir araç seti sunuyor.Radeon™ Gecikme Önleme – e-Sporlar için optimize edilen bu özellik, giriş-görüntüleme tepki sürelerini yüzde 31'e varan oranda azaltarak rekabetçiliği artırıyor.



Piyasaya Çıkış



SAPPHIRE Pulse RX 5700 Serisi grafik kartlar (Radeon RX 5700 XT ve Radeon RX 5700) bugün piyasaya çıkacak olup dünya genelinde seçkin SAPPHIRE yetkili satıcıları ve internet üzerinden satış yapan perakendecilerinden temin edilebilir.



SAPPHIRE PULSE Radeon RX 5700 XT Özellikleri



ModelSAPPHIRE PULSE Radeon™ RX 5700 XTSAPPHIRE PULSE Radeon™ RX 5700



GPUPULSE RX 5700 XT Graphics, 2. Nesil 7nm GPU, RDNA MimarisiPULSE RX 5700 Graphics, 2. Nesil 7nm GPU, RDNA Mimarisi



Akış İşlemcileri25602304



Boost saat hızı1925 MHz'e kadar1750 MHz'e kadar



Oyun saat hızı1815 MHz'e kadar1700 MHz'e kadar



Temel Clock1670 MHz1540 MHz



Bellek/Veriyolu8GB/256 bit GDDR68GB/256 bit GDDR6



Bellek hızı14 Gbps Etkin14 Gbps Etkin



Ekran SayısıMaksimum 4 EkranMaksimum 4 Ekran



ÇözünürlükHDMI™: 60 Hz'te 4096×2160DisplayPort1.4: 60Hz'te 5120 × 2880HDMI™: 60 Hz'te 4096×2160DisplayPort1.4: 60Hz'te 5120 × 2880



ArayüzPCI-Express 4.0PCI-Express 4.0



Çıktı1x HDMI3x DisplayPort1x HDMI3x DisplayPort



BIOS DesteğiÇift UEFIÇift UEFI



APIOpenGL® 4.5OpenCL 2.0DirectX® 12Shader Model 5.0OpenGL® 4.5OpenCL 2.0DirectX® 12Shader Model 5.0



Oyun Dizini



Extreme 1440PExtreme 1440P



SAPPHIRE ÖzellikleriGüç TasarımıFan KontrolüSerbest AkışVR DostuTri-XX DestekliTri-XX GüçlendirmeliAkıllı Fan Kontrolü IVHassas Fan KontrolüGüçlü VRM SoğutmaGüçlü Bellek SoğutmaDual-X Soğutma TeknolojisiSert Metal Arka PlakaPCB Katmanlarıİki Bilyeli RulmanFan Hızlı BağlantısıSigorta KorumasıDual BIOS



AMD ÖzellikleriRDNA Mimarisi2. Nesil 7nm GPUGDDR6 BellekGüç VerimliliğiPCI Express 4.0 Desteği8K'ya Kadar Video AkışıDisplay Port 1.4 (HBR3)/ DSCRadeon™ YazılımıRadeon™ GüçlendirmeRadeon™ Görüntü NetleştirmeRadeon™ Gecikme ÖnlemeAMD FidelityFxAsync ComputeRadeon™ Rays Audio + True Audio NextRadeon™ FreeSync™ 2 HDRRadeon™ VR Ready Premium



SoğutmaDual-X SoğutmaÇift Fanİki Bilyeli RulmanDual-X SoğutmaÇift Fanİki Bilyeli Rulman



Boyut2,5 slot, ATXBoyut: 254 x 135 x 46,5 (mm)2,5 slot, ATXBoyut: 254 x 135 x 46,5 (mm)



Güç Tüketimi241W187 W



İşletim SistemiWindows® 10, Windows® 764-Bit işletim sistemi gerekliWindows® 10, Windows® 764-Bit işletim sistemi gerekli



Sistem GereksinimleriMinimum 650 Watt Güç Kaynağı (Önerilen).1 x 8 pinli Güç Konnektörü.1 x 6 pinli Güç Konnektörü.Anakartta bir X16 yollu grafik slota sahip PCI Express® tabanlı PC.Minimum 8GB sistem belleği 16GB önerilen.Minimum 600 Watt Güç Kaynağı (Önerilen).1 x 8 pinli Güç Konnektörü.1 x 6 pinli Güç Konnektörü.Anakartta bir X16 yollu grafik slota sahip PCI Express® tabanlı PC.Minimum 8GB sistem belleği 16GB önerilen.

Kaynak: Teknotalk.com