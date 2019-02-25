Yeni Şarkısı Gençlerin Diline Düşecek

Geçtiğimiz yılın son aylarına doğru ''Şifa'' adlı single şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkan Can Uysal, Cengiz Öktem'in yazmış olduğu şarkıyı seslendirerek müzik sektörüne çok iddialı bir giriş gerçekleştirmiş oldu.

Hakan Uysal yönetmenliğinde çekilen bu özel klipte Can Uysal'a birde dansçı eşlik ediyor. ''Şifa'' adlı bu kıpır kıpır şarkının aranjesi de Meriç Demir imzasını taşımakta.

Çok ufak yaşlarından beri müzikle ilgilenmeyi devam ettiren Can Uysal ise klipteki sempatik tavırlarının yanı sıra sesi sayesinde de gençlerin yeni bir pop starı olmaya aday. Şarkıyla ilgili gelen bilgilerin arasındada yapım süreci esnasında ülkenin önde gelen müzisyenlerinin yer aldığı bilgileri bulunuyor. ''Şifa'' adlı bu özel şarkının özellikle gençlerin diline düşmesi ve çok daha fazla dikkat çekmesi konusunda da bir beklenti var. Ayrıca şarkının tüm dijital platformlar üzerinde resmi bir şekilde ''Öp Müzik'' etiketiyle yer aldığı, klip çalışmasının ise sosyal medya platformları üzerinde paylaşılmış olduğu konusunda da bilgiler aktarıldı.

Kaynak: Bültenler