Haberler » Güncel » Yeni SAT botu, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi - Haber

Yeni SAT botu, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı'nca Su Altı Taarruz (SAT) Timleri'nin operasyon bölgesine intikalinin sağlanması için geliştirilen yeni SAT botunun ilkinin, 2019'un son günlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği, ikincisinin de bu yıl teslim edileceği açıklandı.

12.01.2020 11:55 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:55Yeni SAT botu, Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı'nca Su Altı Taarruz (SAT) Timleri'nin operasyon bölgesine intikalinin sağlanması için geliştirilen yeni SAT botunun ilkinin, 2019'un son günlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği, ikincisinin de bu yıl teslim edileceği açıklandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "SAT timlerimizin operasyon bölgesine intikalinin sağlanması ve SAT timinin emniyetinin ateş desteği sağlanarak tesis edilmesi için Yonca-Onuk Tersanesi tarafından geliştirilen, yeni SAT botumuzun ilki 2019'un son günlerinde DZKK'ya teslim edildi. İkincisi bu yıl teslim edilecek" denildi.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:34  'Melek'lerine 15 yıl sonra 7'nci denemede kavuştular - Haber
13:34  Kıbrıslı mücahitler, vefatının 8'inci yılında Rauf Denktaş'ı anlattı - Haber
13:34  Buz üstünde meşalelerin arasından geçerek evlenme teklifinde bulundu - Haber
13:29  Başkan Palancıoğlu, "Duygu sömürüsüne izin vermeyin, dilenciliğe alıştırmayın" - Haber
13:29  Halı Dokuma kursuna yoğun ilgi - Haber
12:49  Camide tekme tokat kavga eden imam ile müezzin hakkında soruşturma başlatıldı - Haber
10:43  Terör örgütüne "drone" gönderen şüpheli yakalandı - Haber
10:15  Sattığı araçlara 13 yıl sonra ceza gelince şaşkına döndü - Haber
10:12  Bilirkişi ücretini yatırmayan cerrah, kıdem ve ihbar tazminatından oldu - Haber
09:39  Jeoloji Uzmanı Haluk Eyidoğan: Bu deprem, 26 Eylül'ün artçı depremi - Haber
12.01.2020 13:38:27