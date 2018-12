Yeni Semazenler İçin "Sikke Tekbirleme Merasimi" Düzenledi

14 Aralık 2018 Cuma 21:34



"Selam Vakti" temasıyla gerçekleştirilen Mevlana 'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, sekizinci günündeki etkinliklerle devam ediyor.Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 745. yılında törenlerle anılıyor. Her yıl 7-17 Aralık 'ta düzenlenen törenler kapsamında, bir Mevlevi geleneği olan "Sikke Tekbirleme Merasimi" gerçekleştirildi.İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezinde düzenlenen merasimde, yeni semazenlere, postnişin tarafından sikkeleri giydirildi.Çok sayıda yerli ve yabancı turistin izlediği merasimde, sikkelerini giyen semazenler, ilk sema ayin-i şeriflerini icra etti.Törenler kapsamında Türkçe ve İngilizce Mesnevi dersleri, konferanslar, tiyatro, söyleşi ve şiir dinletileri gibi etkinlikler gerçekleştiriliyor.Törenler boyunca Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda her akşam saat 20.00'de başlayan programda, solistliğini Ahmet Özhan 'ın yaptığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, eserlerini dinleyicilerin beğenisine sunuyor. Ömer Tuğrul İnançer 'in Mesnevi sohbetinin ardından, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğunca sema ayin-i şerifi icra ediliyor.Sikke giymekSikke kelime olarak "damga", "alamet", "kaide", "namus" ve "kanun" anlamına gelir. Mevlevilerin başa giydikleri alamet-i farikaları olan başlıklarıdır. Dövme yünden yapılır. Kahve ve bal rengindedir. Beyaz olanları da vardır.Sikke giymek, Mevlevilik'te başlı başına bir liyakat, hak ve mazhariyet anlamına geliyor. Belli disiplinlerden alnının aklığı, yüreğinin paklığıyla çıkanların nail olabildikleri bir mevkiyi temsil ediyor. Bu anlam ve değerinden dolayı, giydirilmesi de şeyhin eliyle ve düzenlenen özel törenle gerçekleşiyor. Buna da "Sikke tekbirleme merasimi" deniliyor.Mevleviliği göre bir kişinin semazen olup sema ayin-i şeriflerini icra edebilmesi için sikkesinin "tekbirlenmesi" gerekiyor.