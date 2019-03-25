"Yeni Sesler" Projesi, Kentin Seslerine Kulak Veriyor

Proje kapsamında, sanatçı Alican Çamcı'nın Panorama başlıklı ses enstalasyonu, 30 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek performansın ardından, bir ay süreyle müzenin Oryantalist Resim Koleksiyonu sergi katında deneyimlenebilecek.

Çeşitli müzik türlerinde üretim yapan besteci, müzisyen veya sanatçıları "Yeni Sesler" projesinde bir araya getiren Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı "Oryantalist Resim Koleksiyonu", "Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri" ve "Kütahya Çini ve Seramikleri" koleksiyonlarından esinlenen üretimleri sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Mu¨ze koleksiyonlarını, farklı ifade olanakları sunan mecralarla yeniden keşfetmeyi amaçlayan proje kapsamında, bu kez Alican Çamcı'nın Panorama başlıklı ses enstalasyonuna ev sahipliği yapılıyor. Sanatçının, hem İstanbul'un yaşadığı değişimlerden hem de kendisinin şehirle kurduğu kişisel ilişkiden yola çıkarak oluşturduğu, bir tür ses belgeseli niteliği taşıyan eser, sahada kaydedilmiş ses kayıtları, röportajlar ve kısmen ya da bütünüyle alıntılanan ezgilerin birleşmesiyle oluşuyor. Yapıt odağına, 15. yüzyılda Guillaume Dufay tarafından yazılmış bir piyano uyarlamasını alıyor. Enstalasyonun merkezine konumlandırılan, bir zamanlar Maria Callas'a ait olan ve bugün Pera Müzesi'nde bulunan piyano, metal saclarla çevrelenerek bir hoparlöre dönüştürülüyor. Böylelikle enstalasyon, aynı zamanda dinlenebilir bir düzenek haline geliyor. Ardından piyanist Jerfi Aji enstalasyonla etkileşim kuran bir parça seslendiriyor.

Panorama, 30 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de gerçekleşecek performansın ardından bir ay süreyle Pera Müzesi'nin Oryantalist Resim Koleksiyonu sergi katında deneyimlenebilecek. "Yeni Sesler" projesinin bir sonraki sanatçı konuğu Meriç Artaç olacak.

Kaynak: Bültenler