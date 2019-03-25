"Yeni Sesler" Serisi "PANORAMA" İle Devam Ediyor

Pera Müzesi Müze koleksiyonlarını farklı ifade olanakları sunan mecralarla yeniden keşfetmeyi amaçlayan projede, çeşitli müzik türlerinde üretim yapan besteci, müzisyen veya sanatçılar "Oryantalist Resim Koleksiyonu", "Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri" ve "Kütahya Çini ve Seramikleri" koleksiyonlarından esinlenen üretimler yapıyor. Proje kapsamında Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz, Burak Özdemir, Mehmet Yaranona ve Koray Erkan, Alican Çamcı ile Meriç Artaç'ın besteleri Ekim 2018 – Mayıs 2019 sezonunda bir dizi performans ve ses enstelasyonu aracılığıyla sunuluyor.

Panorama başlıklı ses enstalasyonu ile Alican Çamcı hem İstanbul'un yaşadığı değişimlerden hem de kendisinin şehirle kurduğu kişisel ilişkiden yola çıkarak bir tür ses belgeseli oluşturuyor. Sahada kaydedilmiş ses kayıtları, röportajlar ve kısmen ya da bütünüyle alıntılanan müzik eserlerinin birleşmesiyle oluşan bu belgeselin merkezinde ise 15. yüzyılda Guillaume Dufay tarafından yazılmış bir şanson-motetin piyano uyarlaması yer alıyor. Lamentatio sanctae matris ecclesiae Constantinopolitanae adlı bu eser, Dufay'ın İstanbul'un 1453 yılında fethedilmesinden bir yıl sonra yazdığı bir ağıt. Enstalasyona, bir piyano ev sahipliği yapıyor: Bir zamanlar Maria Callas'a ait olan ve bugün de müzede bulunan bu piyanonun metal saclarla çevrelenmesiyle oluşturulan yapı, enerji dönüştürücüler vasıtasıyla bir hoparlöre dönüşerek, enstalasyonunun dinlenebildiği bir düzenek haline geliyor. Enstalasyon, bu şekilde sergilenebileceği gibi, aynı zamanda canlı performans için bir arka plan olma özelliğine de sahip. Bu kapsamda, piyano ve eş zamanlı elektronikler için yazılan ve enstalasyonla etkileşim kuran bir parça da piyanist Jerfi Aji tarafından seslendiriliyor. Panorama, performansın ardından bir ay süreyle Müze'nin Oryantalist Resim Koleksiyonu sergi katında deneyimlenebilecek.

Kaynak: Bültenler