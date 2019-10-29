Yeni sevgilisiyle ilk pozunu paylaşan şarkıcı Hatice'ye yorum ve beğeni yağdı

Yaptığı paylaşım ve açıklamalarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Hatice, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etti. Hatice'nin fotoğrafına ünlü isimlerden de tebrik yorumları geldi.

YENİ SEVGİLİSİYLE İLK KEZ POZ VERDİ

Havuz başında verdiği pozlarla adından söz ettiren ve şimdilerde Vicdan Zinciri isimli yeni şarkısıyla hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Hatice, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz vererek aşkını ilan etti. Sevgilisiyle ilk pozunu "İlk fotoğrafımız umarım sonsuz olur. Hayatıma hoş geldin canım sevgilim" notuyla paylaşan şarkıcıya yorum ve beğeni yağdı.

ÜNLÜ İSİMLER MUTLULUK DİLEDİ

Hatice'nin sevgilisiyle olan fotoğrafına Kuşum Aydın "Çok mutlu ol hayatım", Seda Sayan "Çok mutlu ol tatlım", Demet Akalın "Çok mutlu ol baby" yorumunu yaptı. Gelen güzel yorumlara cevap veren Hatice ise, "Bize mutluluk dileyen güzel kalpli insanlar çok teşekkür ederiz sağ olun. Kötü yorum yapan hayatta mutsuz olup negatif enerji dağıtan insanlara da kalplerine mutluluk getirmesi dileği ile" dedi.