Yeni sezonla ekrana dönmeye hazırlanan O Ses Türkiye'ye "Jüri bloklama butonu" geliyor

Yıllardır TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye, yeni sezona başlıyor. Yeni sezondan ilk fragmanının yayınladığı yarışmada herkesi şaşırtan bir değişiklik yapıldı. Jüri üyelerine sürpriz yapan Acun Ilıcalı, bundan sonra yarışmada "Jüri bloklama butonu" olacağını söyledi.

JÜRİ ÜYELERİ DEĞİŞMEDİ

O Ses Türkiye, 5 Ekim Cumartesi akşamı ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünü yaptığı yarışmada jüri üyeleri yine Beyazıt Öztürk, Hadise, Seda Sayan ve Murat Boz olacak.

JÜRİLER İÇİN BLOKLAMA BUTONU GELİYOR

Yeni sezon fragmanı yayınlanan yarışmada jüri üyelerini şaşırtan bir yenilikte geldi. O Ses Türkiye'nin yeni sezonunda jüri üyeleri bir yarışmacıya dönmesini istemedikleri diğer jüri üyelerini bloklayabilecek. Yaşanan değişikliği açıklayan Ilıcalı "Önünüzde butonlar var. Bu sizin belki de şampiyonluğa gidecek yolunuzu hazırlayacak. Bu butonla rakip jürileri bloklayabiliyorsunuz" dedi.