Yeni sokaklarda düzenleme devam ediyor

Düzce Belediyesi muhtelif mahallelerde yeni açılan ara sokaklar üzerinde çalışmalarına devam ediyor.



Düzce Belediyesi şehir merkezinin muhtelif mahallelerinde ihtiyaç duyulan ara sokakları açma ve alt yapı düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Kiremitocağı Mahallesinde çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerin içinde ulaşımı kolaylaştırma konusunda önem arz eden ara sokaklarda sert zemin düzenleme işlemi yaptı. Ulubat sokak üzerinde çalışan iş makineleri sayesinde tefsiye ve düzenleme yapan ekipler, çalışma planı çerçevesinde ihtiyaç olan diğer mahallelerde de sokak açma çalışmaları yapacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA