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Yeni spor müdürü Şilli, kulüplerle tanıştı

Yeni Muratlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nelda Uğur Şilli, ilçedeki spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

17.09.2019 09:32Yeni spor müdürü Şilli, kulüplerle tanıştı
Yeni Muratlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nelda Uğur Şilli, ilçedeki spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıya Muratlı Belediyespor Başkan V. İsmail Koç, Muratlı 1935 Spor Başkanı Eyüp Özdemir ve yönetici Günal Aydın, Aşağısevindiklispor Antrenörü Yalçın Türel ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü görevlileri katıldı.

Muratlı'da spor tesislerinin ilçedeki spor kulüpleriyle kullanımına ilişkin gerçekleştirilen toplantı, tanışma bölümüyle başladı. Antrenman gün ve saatlerine uyulmasına ilişkin talepte bulunan Müdür Nelda Uğur Şilli, spor tesislerinde yapılacak olan idmanların görevli Kağan Kaplan'a bildirilmesini istedi.

Ayrıca spor kulüplerinin antrenman malzemelerinin spor tesislerinde bırakılmaması, özellikle soyunma odalarında hijyene dikkat edilmesi, kurallara uyulması gibi kararlar da alındı. - TEKİRDAĞ

Muratlı, Aydın, Eyüp, Spor

Kaynak: İHA

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