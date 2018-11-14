Platform hakkında detaylı bilgilerin aktarıldığı lansmanda ilk sözü alan Damla Güven Kitap Basımevi'nin kurulurken Ege Basım-Ege Bilim Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Güven'in deneyimlerinden yararlandığını dile getirdi. Damla Güven, Kitap Basımevi'nin Türkiye'deki ilk ve tek online matbaa pazar yeri olarak kurumsal firmaların ve yayınevlerinin çözüm ortağı olacaklarını dile getirdi. Konuşmanın devamında sistem hakkındaki detaylı bilgiler veren Güven, Türkiye'deki tüm matbaacıları tek bir çatı altında topladıklarını dile getirerek platformun, baskı hizmeti almak isteyen firmalara en iyi kalitede ve en uygun fiyata teklif sunduğunu dile getirdi.

Platformun işleyişinden bahsetmek üzere sözü devralan yazılımcı Bilal Kök, firmaların sisteme giriş yaparak basılmasını istedikleri ürünlerin baskı özelliklerini yazılımın sunduğu şekilde aşama aşama belirleyerek, ürün içeriklerini de yükledikten sonra sistemde kayıtlı olan matbaalara teklif talebi gönderildiğinden bahsetti. Devamında ise firmaların gelen teklifleri değerlendirip onaylamasından sonra ilk olarak numune baskının gönderimi ve onayını ile belirtilen miktardaki basılı ürünün firmaya teslim edildiğini dile getirdi.

Bilal Kök'ten sonra sözü tekrar alan Güven, Kitap Basımevi'nin firmalara basılı ürünleri için depolama hizmeti de verdiklerini dile getirerek diledikleri zamanda talep ettiği adette basılı ürünlerini adreslerine teslim ettiklerinden söz etti.