Yeni Suzuki Jimny'nin Fiyatı Belli Oldu

CARMEDYA.COM – Tamamen yeni 2019 Suzuki
Jimny'nin satış fiyatı belli oldu. Model ABD
pazarında 15.499 sterlinden başlayan fiyat ile satışa çıktı.
Suzuki Jimny'nin fiyatları belli oldu
Modelin başlangıç fiyatı 15.499 sterlinnolarak belirlendi. Önceki modelin başlangıç fiyatından model 700 sterlin, en büyük rakibi Captur'dan ise 200 sterlin daha yüksek. Modelde standart olarak klima, DAB radyo, Cruise Control sistemi yer alıyor. Almanya
'da ise standart versiyonda bluetooth bağlantısı, elektrikli ayarlanabilir yan aynalar, yükseklik ayarlı çok fonksiyonlu direksiyon simidi yer alacak.
Yeni Suzuki Jimny'de hangi motor yer alacak
Otomobilde tek motor seçeneği yer alıyor. 1.5 litrelik dört silindirli atmosferik motor 120 Hp güç ve 130 Nm tork değeri sunuyor. Bu motor beş ileri manuel veya dört ileri otomatik şanzıman ile kombine edilecek. Model otomatik şanzımanlı kombinasyon ile 100 kilometrede 7.5 litre; manuel versiyonda ise ortalama tüketim 6.8 litre.
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