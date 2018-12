Yeni Suzuki Jimny Türkiye'de Satışa Sunuldu

06 Aralık 2018 Perşembe 17:04



SUZUKİ'NİN küçük SUV modeli yeni Jimny, Türkiye 'de satışa sunuldu. Yeni Suzuki Jimny, maskülen tasarım detayları, modern sürüş özellikleri, yüksek işçilik, malzeme kalitesi ile GLX donanım paketi, 1,5 litrelik 100 HP gücündeki benzinli motoru ve otomatik şanzımanıyla, 151 bin liralık fiyatla satışa çıktı.İlk kez 1998 yılında yollarla buluşan 3'üncü nesil Jimny ile 20 yılı geride bırakan Jimny'nin, 4'üncü neslinde tüm başarılı özelliklerini bir adım daha ileriye taşıyor. Selefinde beğenilen tüm özellikleri koruyan Jimny, dört tekerlekten çekiş sistemi, yalın ve maskülen tasarım detayları ve fonksiyonel yapısı ile birlikte GLX donanım paketi, 1,5 litrelik 100 HP gücündeki benzinli motor ve 4 ileri vitesli otomatik şanzıman seçeneğiyle, 151 bin liralık fiyat etiketiyle ülkemizde satışa sunuluyor.ARTAN YOL HAKİMİYETİYeni Suzuki Jimny kübik tasarımı, sağlamlığa ve güçlü arazi yeteneklerine vurgu yaparken, aynı zamanda sürücünün sürüşe daha kolay hakim olmasını da sağlıyor. Daha dik konumlandırılan A sütunları ve yatay konumlu motor kaputu, sürücünün görüş alanını ve yola hakimiyetini artırırken, yan cam çizgileri de görüş alanını iyileştiriyor ve iç mekana ferahlık kazandırıyor.DAHA GENİŞ BİR BAGAJKullanılan siyah ön ızgara, karakteristik yuvarlak farlar tarafından çevrelenirken, 15 inçlik koyu renkli alaşım jantlar sportif görünümü destekliyor. Tavandaki kanallar kapılar açıldığında içeri su akmasını önlüyor. Çamurluk ağızları ve yan gövdedeki plastik kaplamalar ise Jimny'yi olası ufak tefek darbelerden koruyor. Tampona entegre edilen stop lambaları sadece yalın tasarımı devam ettirmekle kalmıyor, aynı zamanda daha geniş bir bagaj açıklığına imkan tanıyarak fonksiyonelliğe katkı sağlıyor.2 YENİ RENKYeni Suzuki Jimny, kötü hava şartlarında daha fazla görünürlük sunan 'Kinetik Sarı' veya arazide daha kolay gizlenmeye yardımcı olan 'Orman Yeşili' gibi iki yeni renk de dahil olmak üzere sekiz farklı gövde rengiyle satışa sunulacak.SADELEŞEN İÇ TASARIMİç tasarımında ise farklı renklerdeki süslemelerden arındırılmış siyah renkli sade kokpit tasarımı sürücünün dikkatini dağıtmadan tamamen sürüşe odaklanmasını sağlıyor. Zorlu off-road koşullarında el yordamıyla ulaşılan ve ele iyi oturan kumanda elemanları kadar temizlemesi kolay ve çizilmeye karşı dayanıklı malzemelerle bezenen kokpitteki her bir detay profesyonel kullanım ergonomisini dışa vuruyor.Bluetooth uyumlu akıllı telefon desteğine sahip 7 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekranlı ses ve görüntü sistemi ise yolculukları keyfe dönüştürüyor. Yerini aldığı selefine oranla 53 litre artan bagaj kapasitesi yeni Jimny'de 377 litreye ulaşıyor. Katlanan arka koltuklar, geniş bagaj ağzı, bagajın yan duvarları ve koltuk tasarımının optimizasyonu sayesinde son derece kullanışlı, düz ve geniş bir yükleme alanı kullanıma sunuluyor. Temizlemesi kolay plastik ile kaplanan arka koltuk sırtlıkları ve bagajın yan duvarları sayesinde kullanım fonksiyonelliği destekleniyor.OFF-ROAD BECERİLERİ LSD İLE DESTEKLENİYORKompakt boyutların getirisi olan hafif gövde ve 1,5 litre hacimli yüksek verimlilik seviyesine sahip motoruyla yeni Suzuki Jimny en zorlu maceralar dahil her türlü kullanım şartında etkileyici bir performans sunarken; yüksek rijitlik seviyesine sahip karoser ve yol titreşimlerini sürücüye iletmeyen, yenilikçi bağlantılarla donatılan direksiyon sistemi sürüş konforunu destekliyor. 37 derecelik yaklaşma açısı, 28 derecelik karın açısı ve 49 derecelik uzaklaşma açısı yeni Suzuki Jimny'nin engelleri ve dik tepeleri, tamponlarını veya alt kısmını çizmeden tırmanmasına izin veriyor.Yeni Suzuki Jimny'de kullanıma sunulan arazi takviyesine sahip yarı zamanlı dört tekerlekten çekiş sisteminin; 2H (iki tekerlekten çekiş), 4H (dört tekerlekten çekiş) ve 4L (arazi takviyesine sahip dört tekerlekten çekiş) olmak üzere farklı sürüş modları bulunuyor. Üstelik üstün off-road becerileri LSD ile destekleniyor.DAHA VERİMLİ YENİ BENZİNLİ MOTORYeni Suzuki Jimny ile birlikte daha önce kullanılan 1,3 litre hacimli motorun yerini yüksek verimlilik seviyesine sahip 1,5 litrelik motor alıyor. 100 HP gücündeki yeni motor, tüm devir seviyelerinde daha yüksek tork üretimi sunarken, özellikle alt devirlerde daha yüksek tork üreten yapısıyla alt devir sürüşlerinin büyük öneme sahip olduğu arazi sürüşlerinde daha etkin bir performans sunuyor.SÜRÜCÜYÜ UYARAN FREN DESTEK SİSTEMİÖndeki araç veya yaya ile olası bir çarpışma tespit etmesi halinde Dual Sensor Brake Support (DSBS) (Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi) çarpışmayı önlemek ve etkilerini hafifletmek üzere sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyarıyor; fren gücünü artırıyor veya duruma göre otomatik olarak fren yapıyor. Ayrıca Şerit Takip Sistemi, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, Uzun Huzmeli Far Asistanı gibi teknolojiler de sürüş güvenliğini tesis etme noktasında sürücüyü destekliyor. Yeni Suzuki Jimny ayrıca Trafik İşareti Tanımlama Sistemi, yokuş kalkış desteği, Eğim İniş Yardımcısı, Acil Durum Fren İşareti, ESP, darbe sönümleyen gövde TECT, lastik basıncı uyarısı sistemi ile de donatılıyor. - İstanbul