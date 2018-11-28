Yeni Tanıştığı Kızla Buluştu, Dayak Yedi

Kırklareli
'nde bir kişi garsonluk yaparken tanıştığı kızıla buluşmaya kalkınca başına gelmeyen kalmadı.
Olay Kırklareli merkeze bağlı Karacaibrahim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırklareli'nde garsonluk yapan M.Y. tanıştığı kız arkadaşıyla buluşmak için anlaştıkları adreste gece saat 23.30 sıralarında beklemeye başladı. M.Y. kız arkadaşı N.T. ile buluştuğu sırada yanlarına bir araç yaklaştı. Aracı gören N.T. kaçıp uzaklaşmaya çalışırken, araçtan inen E.G. ve E.S. isimli iki şahıs "ne işin var bu kızın yanında" diyerek M.Y.'yi darp etmeye başladılar. Daha sonra bıçak çekip M.Y.'nin üzerini arayan 2 şüpheli cebindeki telefonu aldı. Olayla ilgili M.Y. her iki şahıstan şikayetçi olurken ifadeleri alınan E.S. ve E.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - KIRKLARELİ
Kırklareli
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:05