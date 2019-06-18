Yeni tasarımlı ve ödüllü tekneler Boat Show Tuzla'da görücüye çıkacak

ULUSLARARASI Boat Show Tuzla Fuarı, 05-13 Ekim tarihleri arasında Viaport Marina 'da kapılarını açmaya hazırlanıyor. Denizcilik sektörünün en büyük deniz buluşması olan fuarda 5 metre ile 50 metre arasında değişen 200'ün üzerinde yeni ve ödüllü tekne deniz üzerinde görücüye çıkacak.

Dünyanın en önemli fuarları arasında gösterilen Uluslararası Boat Show Tuzla Fuarı'nda 2020'nin en özel tasarımları, 2019'un son avantajları ve ödüllü tasarımların yanı sıra sektörün en önemli markalarının dünyada ve Türkiye'de ilk kez sergilenecek lansman tekneleri meraklıları ile buluşacak. Ultra lüks mega yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve guletlerin, yanı sıra fuarda, düşük bütçeyle deniz keyfini yaşamak isteyenler için ekonomik tekneler de yer alacak.

Türk tersanelerinin büyük ilgi gören tasarımları ve son teknoloji uygulamaları da yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Bu yıl fuara, Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler, Ukrayna ve Rusya'nın yanı sıra, Avrupa'da katılım bekleniyor. Etkinlikte ayrıca, gün boyu alışveriş, Tema park eğlencesi, akvaryum macerası, sinema, ve benzeri birçok aktivite yer alacak.

HEDEF 60 BİN ZİYARETÇİ

Ziyaretçilerine beğendikleri tekneleri hemen deniz üzerinde test etme ve deneme seyri yapma imkanı da sunulan Boat Show Tuzla 2018 Yılında 37 bin ziyaretçiyi 6 günde ağırladı, bu yıl 32 ülkeden 8000' in üzerinde yabancı ziyaretçi beklenirken genel ziyaretçi hedefi ise 60 bin olarak açıklandı.

Fiyatları 60 bin lira ile 25 milyon lira arasında değişen 200'ün üzerinde teknenin sergileneceği fuarda, bu yıl 250 milyon liranın üzerinde satış hedefleniyor. Fuar süresince ziyaretçiler ücretsiz yelken eğitimleri de alabilecek.

Fuar ile eş zamanlı yapılması planlanan etkinlikler kapsamında, D Marin Türkiye Operasyon Direktörü Sayın Onur Ugan, panelde, Türkiye'de marinacılığın gelişimi, yurt içi ve yurt dışı marinaların farkları, marinalarda çevre uygulamaları konusunu ele alacak. Mavi Vatan çerçevesinde, Edhem Dirvana'nın moderatörlüğünde ise Türkiye'de Denizciliğin gelişmesi adına yapılması gerekenlerin konuşulacağı bir oturum düzenlenecek.

Nissan Sailing Team'in oluşum sürecini ve başarı öyküsünü paylaşmak üzere Nissan Türkiye Genel Müdürü Sayın Sinan Özkök de, Boat Show Tuzla Deniz Fuarı'nda yer alacak. Ayrıca fuarda kitap imza günlerinin yanı sıra büyük şirketlerin yelken takımları ve başarıları da ele alınacak.

- İstanbul