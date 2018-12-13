Yeni Telsiz Ağıyla Daha Hızlı Hizmet

13 Aralık 2018 Perşembe 12:12



13 Aralık 2018 Perşembe 12:12

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen yeni telsiz ağı ile belediye birimleri ve diğer kurumlar daha hızlı iletişim sağlayabilecek.Büyükşehir Belediyesi, şehrin tamamını kapsayan kesintisiz bir telsiz ağı kurdu. Telsiz ağı, Büyükşehir Belediyesinin itfaiye, zabıta, ambulans ve toplu taşıma gibi birçok biriminin vatandaşlara daha hızlı hizmet verebilmesi adına kullanmaya başlandı. Yeni telsiz ağının deprem ve diğer afet durumlarında da kullanılabilmesi olası iletişim kesintilerine de çözüm olacak. Sistem, afetlerde ve acil durumlarda birimler arasındaki iletişimin daha hızlı olmasını sağlayacak.Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Telsiz sistemiyle Kocaeli'de kesintisiz bir iletişim ağı oluşuyor. Sistem Kartepe, Gölcük, Karamürsel, Darıca, Gebze, Körfez, Kandıra ve Derince ilçelerindeki 2'si mevcut 9'u yeni olmak üzere 11 telsiz kule istasyonlarıyla gerçekleşiyor. Telsiz ağı kuleleri 50 metre boyunda inşa edildi. Telsiz ağı sistemi, Büyükşehir Belediyesi'nin birimleri tarafından normal zamanlarda vatandaşa daha kaliteli bir hizmet için kullanılıyor. Sistem, deprem, yangın, terör saldırısı, savaş ve diğer afet durumlarında AFAD, polis, jandarma ve diğer ordu birimleri tarafından kullanılacak. Diğer devlet kurumlarının telsiz ağı sistemini kullanabilmesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun görüldüğünde mümkün olabilecek.Telsiz kule istasyonlarının Kocaeli'nin tümünü kapsaması için ASELSAN kuruluşuna ölçümler yaptırılarak, kulelerin hangi konumlara yerleştirileceği belirlendi. Böylelikle telsiz ağı sadece şehir merkezlerinde değil, Kocaeli'nin kırsal alanlarında da kullanabilecek. - KOCAELİ