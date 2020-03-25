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Yeni tip korona virüs salgının son bulması için camilerden dua sesleri yükseldi

Yeni tip korona virüs salgının son bulması için camilerden dua sesleri yükseldi Bazı vatandaşlar evinin penceresine çıkarak camilerden yükselen dua seslerine ellerini semaya açıp eşlik etti Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgının sona ermesi için yatsı...

25.03.2020 03:11 | Son Güncelleme: 25.03.2020 03:13
Yeni tip korona virüs salgının son bulması için camilerden dua sesleri yükseldi
Bazı vatandaşlar evinin penceresine çıkarak camilerden yükselen dua seslerine ellerini semaya açıp eşlik etti
İSTANBUL - Dünyayı ve Türkiye 'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgının sona ermesi için yatsı ezanının ardından tüm camilerde dua okundu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yeni tip korona virüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonrasında camilerde dua seslerinin yükseleceğini duyurmuştu. Dün başlayan uygulama kapsamında, yatsı ezanı okunduktan sonra salgının son bulması ve hastaların şifaya kavuşması için camilerden dua sesleri yükselmişti. Bugün de yatsı ezanın ardından tüm camilerden yeni tip korona virüs salgının sona ermesi için dualar edildi. Bazı vatandaşların evinin penceresine çıkarak camilerden yükselen dua seslerine ellerini semaya açıp dua ederek eşlik ettiği görüldü. Yeni tip korona virüs salgının son bulması için camilerden dua sesleri yükseldi

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Genel

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Yeni tip korona virüs salgının son bulması için camilerden dua sesleri yükseldi

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