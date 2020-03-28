Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Türk Hava Yolları(THY) sadece İstanbul, Ankara, Samsun,...
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Türk Hava Yolları(THY) sadece İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya, İzmir'e sefer gerçekleştirecek.
28.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:02
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Türk Hava Yolları(THY) sadece İstanbul , Ankara , Samsun , Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya, İzmir'e sefer gerçekleştirecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Türk Hava Yolları, İstanbul, Samsun, Ankara, Güncel