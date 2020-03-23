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Yeni tip koronavirüs, Arap ülkelerini etkisi altına almaya devam ediyor

Dünya genelinde binlerce can kaybına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Arap ülkelerini etkisi altına almaya devam ederken, vaka sayısı Suudi Arabistan'da 562, Tunus'ta 89, Fas'ta 134, Umman'da 66 ve Kuveyt'te 189'a yükseldi.

23.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:32
Yeni tip koronavirüs, Arap ülkelerini etkisi altına almaya devam ediyor
Dünya genelinde binlerce can kaybına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Arap ülkelerini etkisi altına almaya devam ederken, vaka sayısı Suudi Arabistan'da 562, Tunus 'ta 89, Fas'ta 134, Umman'da 66 ve Kuveyt'te 189'a yükseldi.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede 51 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Son verilerle toplam vaka sayısının 562'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, 19 kişinin de iyileştiği belirtildi.
Açıklamada, şu ana kadar virüs nedeniyle can kaybının yaşanmadığı vurgulandı.
Suudi Arabistan makamlarından daha önce yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında bu akşam yürürlüğe girecek 19.00 - 06.00 saatlerini kapsayan kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar için çeşitli para ve hapis cezaları uygulanacağı duyurulmuştu.
Tunus
Tunus'ta yeni tip koronavirüs vaka sayısının 14 kişilik bir artışla 89'a yükseldiği belirtildi.
Tunus Sağlık Bakanlığına bağlı Yeni ve Gelişen Hastalıklar Milli Gözlemevi Genel Müdürü Nassaf bin Aliyye, düzenlediği basın toplantısında, 126 kişiye yapılan Kovid-19 testinde 14 kişinin sonucunun pozitif çıktığını paylaştı.
Ülkede şu ana kadar koronavirüs tedbirleri kapsamında 8 bin 800 kişinin sağlık gözetimiyle evlerinde karantina altında olduğunu aynı şekilde 5 bin 500 kişinin de karantina süresini tamamladığı bilgisini paylaşan Bin Aliyye, toplam teyitli vaka sayısının 89 olduğunu aktardı.
Bin Aliyye, 60 kişinin de vaka şüphesiyle gözetim altında olduğunu, 3 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.
Ülke genelinde genel sağlık karantinası uygulamasının geçerli olduğunu aktaran Bin Aliyye, toplum sağlığı için herkesin buna uyması gerektiğini vurguladı.
Tunus'ta ayrıca salgınla mücadele kapsamında alınan sağlık karantinası kararının ardından sokaklarda görev yapan ordu birliklerinin de bugünden itibaren takviye edileceği kaydedildi.
Fas
Fas'ın resmi Koronavirüs Portalı'ndan yapılan açıklamada, ülkede başkent Rabat, Fes, Kasablanka ve Titvan kentlerinde 19 kişide daha virüs tespit edildiği kaydedildi.
Açıklamada son verilerle ülke genelindeki vaka sayısının 134'e yükseldiği belirtildi.
Umman
Umman Sağlık Bakanlığı da ülkede 11 yeni vakanın tespit edildiğini ve vaka sayısının 66'ya yükseldiğini duyurdu.
Bakanlık, son vakaların yurt dışından gelenler ya da daha önce virüs tespit edilenlerle temas kaynaklı olduğu bilgisini paylaştı.
Kuveyt
Kuveyt Sağlık Bakanlığı ise 1 kişide daha virüs tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vaka sayısının 189'a yükseldiğini ifade etti.
Bakanlık Sözcüsü Abdullah es-Sened, düzenlediği basın toplantısında, bugün tespit edilen vakanın Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat eden bir vatandaş olduğunu söyledi.
Kuveyt yönetimi virüsle mücadele kapsamında önceki gün ülkede kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etmiş ve eğitime ara verilmesi kararını 2 hafta daha uzatmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Suudi Arabistan, Koronavirüs, Tunus, Güncel

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