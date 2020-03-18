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Yeni tip koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar

Yeni tip koronavirüsün laboratuvar ortamında hazırlanmış bir virüs olmadığı ve mikroorganizmaların geçirdikleri doğal basamaklar sonucu topluma yayıldığı, bu virüse karşı henüz kullanılabilecek bir aşı bulunmadığı belirtildi.

18.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:32
Yeni tip koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar
Yeni tip koronavirüsün laboratuvar ortamında hazırlanmış bir virüs olmadığı ve mikroorganizmaların geçirdikleri doğal basamaklar sonucu topluma yayıldığı, bu virüse karşı henüz kullanılabilecek bir aşı bulunmadığı belirtildi.
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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