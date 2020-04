Yeni tip koronavirüs ile ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 1 milyona ulaşırken, can kaybı 51 bini, iyileşenlerin sayısı ise 210 bini geçti.Virüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da son 24 saatte 760 kişi daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı 13 bin 915'e yükseldi. İtalya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 115 bin 242'ye, iyileşenlerin sayısı ise 18 bin 278'e çıktı.İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı İspanya'da ise günlük en yüksek ölüm sayısına son 24 saatte ulaşıldı. Ülkede bir günde ölü sayısı 950 artarak 10 bin 3'e çıktı. Vaka sayısı 8 bin 102 artarak 110 bin 238'e, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 743'e yükseldi.Dünya genelinde en fazla Kovid-19 vakasının tespit edildiği ABD'de ise virüsün bulaştığı kişi sayısı 235 bine yükselirken, ülke genelindeki can kaybı da 5 bin 600'e ulaştı.Fransa'daki vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 116 artarak 59 bin 105'e, can kaybı ise 471 artışla 4 bin 503'e çıktı. İran 'da virüs bulaşan kişilerin sayısı bir günde 2 bin 875 artarak 50 bin 468'e çıkarken, can kaybı da 124 artarak 3 bin 160'a ulaştı.Kovid-19 kaynaklı can kayıpları İngiltere'de 569 artarak 2 bin 921'e, Hollanda'da 166 artarak 1339'a, Almanya'da 177 artarak 1048'e, Belçika 'da 183 artarak 1011'e çıktı.Avusturya parlamentosunda ikinci Kovid-19 vakasıAvusturya'da iktidardaki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Milletvekili Maria Grossbauer'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Parlamento Başkanı Wolfgang Sobotka, bu milletvekiliyle yakın temas halinde olanların meclisin sağlık birimine başvurması gerektiğini söyledi. Avusturya Parlamentosunda Kovid-19 bulaşan milletvekili sayısı 2'ye çıktı.Polonya'da 10 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin tartışmalar sürüyor. Muhalefet, seçimin ertelenmesi çağrısında bulunurken, iktidar seçimin mektup oyu yoluyla yapılmasında ısrar ediyor. Polonya Meclis Sözcüsü Ryszard Terlecki, oyların posta yoluyla kullanılacağını ve vatandaşların oy kullanmak için seçim merkezlerine gitmeyeceğini söyledi.Çekya Başbakanı Andrej Babis, Kovid-19 nedeniyle "acil durum" ilan edilen ülkede salgının nisan sonu gibi en yüksek seviyeye ulaşacağının tahmin edildiğini açıkladı. Babis, ülkede virüs bulaşanların sayısının 15 bine kadar yükselebileceğini belirterek, Çekya'da yaşamın mayıs sonu ya da haziranda normale döneceğini düşündüğünü kaydetti.İran'da meclis başkanı da salgına yakalandıİran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin de Kovid-19'a yakalandığı açıklandı.Rusya'da salgınla mücadele kapsamında maaşların kesilmemesi kaydıyla idari izinler ay sonuna kadar uzatıldı.NATO'nun 70 yıllık tarihinde ilk kez video konferans yoluyla Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendi.Togo'da 3 aylık "sağlık acil durumu" ilan edildi. Acil durum kapsamında, 19.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı.Suudi Arabistan, Mekke ve Medine'de sokağa çıkma yasağını 24 saat uygulama kararı aldı. Yasaktan kamu ve özel sektörde hayati öneme sahip kurumlarda çalışanlar muaf tutulacak, iki şehrin sakinlerine 06.00-15.00 saatlerinde sadece ikamet ettikleri mahallede sağlık ve gıda temini gibi temel ihtiyaçlarını giderme izni verilecek.Kovid-19 nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 124'e ulaştı.ABD'deki işsizlik başvurularında yeni rekorABD'deki işsizlik başvuruları, Kovid-19 salgınının etkisiyle yeni bir rekora ulaştı. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta 3 milyon 341 bin kişi artarak 6 milyon 648 bine yükseldi.Zimbabve, Kenya ve Somali'de çok sayıda mahkum için af çıkarıldı.Malezya'da kısmi sokağa çıkma yasağına riayet etmeyen 4 bin 189 kişi gözaltına alındı, yasağı çiğneyenlerin bazıları para, bazıları ise hapis cezasına çarptırıldı.Belçika'nın başkenti Brüksel ve Valonya bölgesinden 10 hastane, federal hükümete açık mektup yazarak tıbbi malzeme ve ilaçlardaki eksiklik nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Mektupta, bazı hastanelerin mevcut stokunun 3 gün yetecek kadar olduğu bildirildi. Diğer taraftan, Belçika'da 12 yaşında bir kızın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından soruşturma başlatılacağı açıklandı.Yunanistan'ın Pire Limanı'nda, "El. Venizelos" isimli kruvaziyer, yolcu ve mürettebatta Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle karantina altına alındı. Başkent Atina yakınlarındaki Riçonas sığınmacı kampı, Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı.Tayland'da gece sokağa çıkmak yasaklandıTayland'da yarından itibaren tüm ülkede 22.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı.Fransa Çalışma Bakanı Muriel Penicaud, ülkede Kovid-19 nedeniyle işsiz kalanların sayısının 4 milyona yükseldiğini bildirdi.Portekiz Meclisi, salgından dolayı 19 Mart'ta ilan edilen olağanüstü halin 15 gün daha uzatılmasını kabul etti.Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan pizza ve pasta restoran zinciri Vapiano, iflas başvurusunda bulundu.Avustralyalı bilim insanları, Kovid-19'a karşı geliştirilen iki potansiyel aşıyı, hayvanlar üzerinde denemeye başladı.İsrail'de sağlık bakanının testi pozitif çıktıİsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ile eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.Filipinler'in Beyrut Büyükelçisi Bernardita Catalla, virüs nedeniyle hayatını kaybetti.Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, salgınla mücadele kapsamında yapılan kısıtlamalara karşı gelinmesi ve isyan çıkarılması halinde, emniyet güçlerine sorun çıkaranları vurma ve yardımları durdurma emri vereceğini açıkladı.Kazakistan'da 16 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hali ihlal eden 1555 kişiye para ve hapis cezası verildi, ülke içi yük trenleri hariç tüm tren seferleri durduruldu.Güney Afrika ülkelerinden Zambiya'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

Kaynak: AA