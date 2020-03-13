Yeni tip koronavirüs, İtalya'da en çok yaşlıları etkiliyor
İtalya'da, son 3 haftada hayatını kaybedenlerin yüzde 98'ini 65 yaş ve üstü grup oluşturuyor.
13.03.2020 14:07 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:07
İtalya 'da, son 3 haftada hayatını kaybedenlerin yüzde 98'ini 65 yaş ve üstü grup oluşturuyor. Söz konusu yüzde 98'lik kesimin yüzde 67'sinin "farklı başka patolojik sıkıntıları bulunduğu" belirtiliyor. Kovid-19'un en çok etkilediği kesim, İtalya'da nüfusun yüzde 23'lük bölümüne denk geliyor.
Kaynak: Dunya.com
Manşet
Haberler
Ekonomi
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Ekonomi
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Ekonomi
Ece Erken'in arabasını parçaladığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu sessizliğini bozdu
Ekonomi
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Ekonomi
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Ekonomi
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Ekonomi
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı