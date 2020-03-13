Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Yeni tip koronavirüs, İtalya'da en çok yaşlıları etkiliyor - Ekonomi

Yeni tip koronavirüs, İtalya'da en çok yaşlıları etkiliyor

İtalya'da, son 3 haftada hayatını kaybedenlerin yüzde 98'ini 65 yaş ve üstü grup oluşturuyor.

13.03.2020 14:07 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:07
Yeni tip koronavirüs, İtalya'da en çok yaşlıları etkiliyor

İtalya 'da, son 3 haftada hayatını kaybedenlerin yüzde 98'ini 65 yaş ve üstü grup oluşturuyor. Söz konusu yüzde 98'lik kesimin yüzde 67'sinin "farklı başka patolojik sıkıntıları bulunduğu" belirtiliyor. Kovid-19'un en çok etkilediği kesim, İtalya'da nüfusun yüzde 23'lük bölümüne denk geliyor.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İtalya, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı Ekonomi
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu Ekonomi
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Ece Erken'in arabasını parçaladığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu sessizliğini bozdu Ekonomi
Ece Erken'in arabasını parçaladığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu sessizliğini bozdu
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı Ekonomi
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor Ekonomi
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı Ekonomi
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı Ekonomi
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı