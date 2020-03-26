Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi, 2 saat 15...
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi, 2 saat 15 dakika sürdü.
26.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:40
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi, 2 saat 15 dakika sürdü.
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Kaynak: AA
Etiketler: Güncel