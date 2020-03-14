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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı ürünlerindeki haksız fiyat artışı

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle haksız fiyat artışı yapan işletmeleri uyardı.

14.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:18
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı ürünlerindeki haksız fiyat artışı
Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle haksız fiyat artışı yapan işletmeleri uyardı.
Varlı, yazılı açıklamasında, koronavirüs vakalarını fırsat bilip ürünlerde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını belirtti.
Bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceklerini aktaran Varlı, "Herkes bilmelidir ki vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacak, bize verilen yasal haklar çerçevesinde Kırıkkale halkının ve üyelerimizin hakkını sonuna kadar koruyacağız." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Ahmet Varlı, Kırıkkale, Güncel

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