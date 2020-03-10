Yeni tip koronavirüs şüphesiyle 25 Şubat'ta İran'dan getirilerek Ankara'da gözlem altına alınanlar...
Yeni tip koronavirüs şüphesiyle 25 Şubat'ta İran'dan getirilerek Ankara'da gözlem altına alınanlar son testin negatif çıkması üzerine taburcu edildi.
10.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:24
Yeni tip koronavirüs şüphesiyle 25 Şubat'ta İran 'dan getirilerek Ankara 'da gözlem altına alınanlar son testin negatif çıkması üzerine taburcu edildi
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Yeni tip koronavirüs şüphesiyle 25 Şubat'ta İran'dan getirilerek Ankara'da gözlem altına alınanlar...
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