Yeni tip koronavirüse karşı tedbirler alınıyor
Van, Bitlis ve Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler alınıyor.
20.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:30
Van , Bitlis ve Muş 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler alınıyor.
Muş
Muş'un Malazgirt ilçesinde de vatandaşlara eldiven ve maske dağıtıldı.Belediye Başkanı Cengiz Altın, yaptığı açıklamada, belediye olarak Kovid-19'a karşı gereken önlemleri aldıklarını belirtti.Farkındalık oluşturmak için maske ve eldiven dağıttıklarını ifade eden Altın, "Esnaflarımızı virüse karşı uyardık. Esnaf kardeşlerimize eldiven ve maske dağıtarak bunları kullanmalarının önemini anlatmaya çalışıyoruz. İsteğimiz herkesin kurallara uyması." dedi.
Muş
Muş'un Malazgirt ilçesinde de vatandaşlara eldiven ve maske dağıtıldı.Belediye Başkanı Cengiz Altın, yaptığı açıklamada, belediye olarak Kovid-19'a karşı gereken önlemleri aldıklarını belirtti.Farkındalık oluşturmak için maske ve eldiven dağıttıklarını ifade eden Altın, "Esnaflarımızı virüse karşı uyardık. Esnaf kardeşlerimize eldiven ve maske dağıtarak bunları kullanmalarının önemini anlatmaya çalışıyoruz. İsteğimiz herkesin kurallara uyması." dedi.
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Kaynak: AA