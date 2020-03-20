Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Sağlık ››Yeni tip koronavirüse karşı tedbirler alınıyor - Haberler

Yeni tip koronavirüse karşı tedbirler alınıyor

Van, Bitlis ve Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler alınıyor.

20.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:30
Van , Bitlis ve Muş 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler alınıyor.
Muş
Muş'un Malazgirt ilçesinde de vatandaşlara eldiven ve maske dağıtıldı.
Belediye Başkanı Cengiz Altın, yaptığı açıklamada, belediye olarak Kovid-19'a karşı gereken önlemleri aldıklarını belirtti.
Farkındalık oluşturmak için maske ve eldiven dağıttıklarını ifade eden Altın, "Esnaflarımızı virüse karşı uyardık. Esnaf kardeşlerimize eldiven ve maske dağıtarak bunları kullanmalarının önemini anlatmaya çalışıyoruz. İsteğimiz herkesin kurallara uyması." dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Yeni tip koronavirüse karşı tedbirler alınıyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Yeni tip koronavirüse karşı tedbirler alınıyor
Etiketler : Malazgirt, Bitlis, Van, Muş, Sağlık

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

Altgeçitte ilerleyen kamyonet yol ile köprü arasına sıkışarak havada asılı kaldı - Haberler Öğretmenlere kodlama eğitimi verildi - Haberler Kırşehir'de hastane çalışanlarının "evde kal" çağrısına vatandaşlardan destek - Haberler İngiltere hükümeti, Covid-19'la mücadele için veterinerlerden suni solunum cihazı istedi - Haberler Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde rastlanan pozitif koronavirüs vakası yok - Haberler Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi - Haberler Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı - Haberler Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim - Haberler İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi - Haberler
Loading