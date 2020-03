Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulanların sayısı 215 bine ulaşırken, virüsten iyileşenlerin sayısı 84 bini geçti.Karadağ'da ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle virüs Avrupa'nın tamamına yayılmış oldu. Kırgızistan , Cibuti ve Gambiya'da da ilk vakalar görüldü. Moldova, Slovakya, Burkina Faso ve Küba'da ise ilk can kayıpları yaşandı.Virüsün merkez üssü konumundaki Çin'in Vuhan kentinde salgının başlamasından bu yana ilk kez iki gün üst üste sadece birer yeni vaka tespit edildi. Ülke genelinde ise son 24 saat içinde yalnızca 13 yeni vaka görüldü.Çin'deki can kaybı 3 bin 237'ye, virüs bulaşanların sayısı ise 80 bin 894'e çıkarken, bunların 69 bin 614'ünün iyileştiği bildirildi.İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 475 kişi artarak 2 bin 978'e çıktı. Virüs bulaşan kişi sayısı ise 4 bin 207 artarak 35 bin 713'e yükseldi.Salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İran 'da ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 147 kişi artarak bin 135'e, virüs bulaşanların sayısı bin 192 kişi artarak 17 bin 361'e çıktı.65. Eurovision Şarkı Yarışması iptal edildiAvrupa Yayın Birliği (EBU), 65. Eurovision Şarkı Yarışması'nı Kovid-19 salgını nedeniyle iptal etti.Önlemler kapsamında, Bosna Hersek'te kafeler, restoranlar, müzeler, sinema salonları, tiyatrolar, sanat galerileri, yüzme havuzları ve spor salonları kapatıldı.Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova İçişleri ve Kamu Yönetimi Bakanı Agim Veliu'yu "Kovid-19 ile ilgili panik yaydığı" gerekçesiyle görevden aldı.Daha önce olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen Sırbistan'da 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı, 26 Nisan'da yapılacak yerel ve genel seçimler ertelendi.Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Kovid-19 salgını nedeniyle OHAL ilan edildiğini açıkladı.Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 104'e çıktığı İngiltere'de, okulların 20 Mart Cuma gününden itibaren kapatılması kararlaştırıldı.Yunanistan'da yarından itibaren 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Yasağa uymayanlara 1000 avro para cezası verilmesi ve dışarıda dolaşımlara daha katı denetimler getirilmesi kararlaştırıldı.Virüs nedeniyle 624 can kaybının yaşandığı İspanya, OHAL kapsamında kapattığı Fransa sınırından 834 kişinin girişine izin vermedi. OHAL kapsamında sınırlardan sadece İspanyol vatandaşlarının geçişine izin veriliyor. OHAL'e uymayıp sokağa çıkan 88 kişi gözaltına alındı.Portekiz Parlamentosu, ülkede "acil durum" ilan eden kararı onayladı.Uluslararası Çalışma Örgütü, Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini açıkladı.Çin'den Fransa'ya tıbbi yardım malzemesiFransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Çin'in koronavirüs ile mücadele için Fransa'ya tıbbi yardım malzemesi gönderdiğini bildirdi. Malzemeler arasında bir milyon maskenin bulunduğunu söyleyen Le Drian, yarın da ilave malzemeler gönderileceğini belirtti.Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye, maskelerin temininde lojistik sorunlar yaşandığını kabul etti. Bazı hastanelerde maskelerin çalındığını bildiren Ndiaye, dün itibarıyla eczanelere maske dağıtıldığını ifade etti.Avusturya'da virüs bulaşanların sayısı 1646'ya, can kaybı ise 4'e çıktı. Avusturya'da böbrek ve şeker hastalıkları bulunan 28 yaşında bir Türk kadın yaşamını yitirdi.Ülkedeki ulusal marketler, kasa çalışaları ile müşteriler arasına şeffaf plastik kabin yerleştirme kararı aldı.Avusturya'da hükümet, 4 milyar avro olarak kararlaştırdığı yardım fonunun büyüklüğünü 38 milyar avroya yükseltti.Çekya'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. 65 yaş üstü kişilerin diğer müşterilerle aynı anda alışveriş yapmalarını önlemek amacıyla 10.00-12.00 saatleri bu yaş grubuna ayrıldı.Polonya'da hükümet ülke tarihinin en büyük yardım paketini açıkladı. Başbakan Mateusz Morawiecki, ülke ekonomisinin zarar görmesini önlemek amacıyla yaklaşık 47 milyar avroluk bir yardım fonu oluşturulduğunu duyurdu.Danimarka'da 10'dan fazla kişinin katılacağı etkinlikler yasaklandı, alışveriş merkezleri, restoranlar, kafeler, barlar, kuaförler kapatıldı, yasaklara uymayanlara 1500 kron (1400 lira) ila 5 bin kron (4 bin 750 lira) para cezası verileceği bildirildi.Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe 80. doğum günü kutlamalarını iptal etti.Kırgızistan yabancıların ülkeye girişini yasakladıİlk Kovid-19 vakasının tespit edildiği Kırgızistan, yabancıların ülkeye girişini yasakladı.Rusya'da salgın nedeniyle 23 Mart'tan itibaren tüm okullarda eğitime 3 hafta süreyle ara verildi.Avustralya'da yurt dışına seyahatler yasaklandı.Kovid-19 salgını ABD'deki 50 eyaletin tümüne yayıldı. Bu ülkedeki can kaybı 108'e çıktı. Başkan Donald Trump, salgın nedeniyle Kanada ile sınırların zaruri olmayan geçişler haricinde kapatılacağını açıkladı.İran'da 103 yaşındaki kadın iyileştiVirüsten en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen İran'da 103 yaşındaki bir kadın Kovid-19'u yenen en yaşlı ikinci insan olarak kayıtlara geçti.Virüs nedeniyle can kaybının 19'a yükseldiği Endonezya, Malezya ile sınırını geçici olarak kapattı, karşılıklı uçuşları 31 Mart'a kadar askıya aldı.Malezya'da ise önlemler kapsamında restoran ve kafelerde yemek yemek yasaklandı, evlere siparişler serbest bırakıldı.Kamerun'da ikinci bir emre kadar kara, deniz, hava sınırları kapatıldı, gıda ve temel yaşam malzemeleri taşımacılığı hariç tüm deniz ve hava seferleri askıya alındı, kapıda vize uygulaması kaldırıldı, eğitime ara verildi.Henüz vaka tespit edilmeyen Çad'da yarından itibaren tüm havalimanları 2 haftalığına uçuşlara kapatıldı. Yaklaşık 500 bin mülteciye ev sahipliği yapan Çad, bu kişilerin kamp dışına çıkmasını da yasakladı.Gine Bissau da bugünden itibaren hava sahasını kapattı, ülkeye yapılan tüm uçuşlar iptal edildi, tüm eğitim kurumları ve marketler hariç tüm iş yerleri kapatıldı.Fildişi Sahili'nde de eğitime 1 ay ara verildi, gece kulüpleri, sinemalar ve eğlence yerleri 15 günlüğüne kapatıldı, 50'den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.Kolombiya'da ulusal acil durum ilan edildi.Gambiya'da salgın nedeniyle Ulusal Meclis çalışmalarına ara verildi.Alman ve İspanyol takımlarında Kovid-19 tespit edildiAlmanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin'de forma giyen bir futbolcuda Kovid-19 tespit edildi.İspanyol takımlarından Espanyol'da 6, Alaves'te ise 3 futbolcuda Kovid-19 belirlendi.Asya Futbol Federasyonu, salgın nedeniyle 2020 AFC Asya Kupası maçlarını erteledi.

Kaynak: AA