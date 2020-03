Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulanların sayısı 236 bini aşarken, İtalya dünya genelinde en fazla can kaybı yaşanan ülke haline geldi.Çin'de, ilk kez "ülke içi kaynaklı" Kovid-19 tespit edilmezken, dün görülen 34 yeni vakanının tamamının yurt dışından gelenlerde tespit edildiği bildirildi.Çin'de virüs bulaşan kişi sayısı 80 bin 928'e çıkarken, bunların 70 bin 420'sinin iyileştiği, 3 bin 245'inin ise hayatını kaybettiği açıklandı.Avrupa'da krizden en fazla etkilenen ülke olan İtalya'da son 24 saat içinde can kaybı 427 artarak 3 bin 405'e çıktı. İtalya, dünya genelinde can kaybının en yüksek olduğu ülke haline geldi. İtalya'da virüs bulaşanların sayısı ise 41 bin 35, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 440 oldu.İran'da ise Kovid-19 nedeniyle hayatının kaybedenlerin sayısı 149 artarak 1284'e, virüs bulaşanların sayısı ise 1046 artarak 18 bin 407'ye çıktı. Hollanda 'daki vaka sayısı bugün 409 artarak 2 bin 460'a, can kaybı 18 artarak 76'ya çıkarken, virüs bulaşanların 594'ünün sağlık çalışanı olması dikkat çekti.İsviçre'deki vaka sayısı son 24 saat içinde 860 artarak 3 bin 888'e yükselirken, can kayıpları ise 9 artarak 36'ya çıktı. İngiltere'deki can kaybı sayısı da 128'e yükseldi.İspanya'da ise can kaybı sayısı 169 artarak 767'ye çıkarken, son 24 saatte 3 bin 500 yeni vaka tespit edilmesiyle virüs bulaşanların sayısı da 17 bin 147'ye yükseldi. Ülke genelinde 939 hastanın ise yoğun bakımda tutulduğu belirtilirken, Bask bölgesinde 52 yaşında bir hemşirenin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ülkede ilk kez bir sağlık personeli de virüsten hayatını kaybetmiş oldu.Virüs, NASA'ya da sıçradıAmerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2 görevlide yeni tip koronavirüs tespit edilmesi üzerine evden çalışma sistemine geçti.Azerbaycan'da, başkent Bakü'nün yanı sıra Sumgayıt ve Abşeron şehirlerine diğer bölgelerden seyahatler 29 Mart'a kadar yasaklandı.Avustralya, vatandaşları ve oturma izin olanlar ile onların aile bireyleri dışında hiç kimsenin ülkeye alınmayacağını duyurdu.Kazakistan'da Nur Sultan ve Almatı'da karantina uygulaması başladı. Marketler ve eczaneler dışında tüm alışveriş merkezleri ve pazarların faaliyetleri askıya alındı.Avustralya'nın ulusal hava yolu şirketleri Qantas ve iştiraki Jetstar, mart sonundan mayıs ayının sonuna kadar uluslararası uçuşlara ara vereceklerini açıkladı.Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinde 19-22 Mart'ta yapılması planlanan ve çeşitli Asya ülkelerinden insanların katılacağı uluslararası dini etkinlik ertelendi. Etkinlik öncesi alanda toplanmış olan 8 binden fazla insana tedbir amaçlı sağlık taraması yapılmaya başlandı. Endonezya'daki vaka sayısı 309'a, can kaybı ise 25'e çıktı.Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Kovid-19 bulaşmış olma ihtimaline karşı kendini evde karantinaya aldığını duyurdu.Kolombiya, kendi vatandaşları da dahil olmak üzere ülkeye dışarıdan tüm girişleri 30 gün süreyle durdurdu.Moritanya'da sağlık görevlileri ve gıda malzemesi taşıyanlar dışında 20.00-06.00 saatlerinde ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Senegal, koronavirüse karşı önlemler kapsamında uluslararası hava yolu seferlerini durdurdu.Ünlülerde Kovid-19 vakalarıAlmanya'da siyasetçi Cem Özdemir ile Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'de Kovid-19 tespit edildi.Bosna Hersek ile Sırbistan arasındaki sınır kapıları yolcu geçişlerine kapatılırken, sadece yük taşıyan araçlara izin verileceği bildirildi. Ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBIH) toplu taşıma durduruldu.Hollanda'da Kovid-19 oturumu sırasında bayılan Sağlık, Refah ve Spor Bakanı Bruno Bruins istifa etti. İstifa nedeninin aşırı yorgunluk olduğu belirtildi.Yunanistan'da can kaybı 5'e, vaka sayısı 464'e çıkarken, ek tedbirler alınması da kararlaştırıldı. Bu kapsamda, pazar gününden itibaren yolcu uçaklarının yurt içi ve yurt dışı uçuşları durdurulacak, sadece temel ihtiyaç maddesi taşıyan kargo uçaklarına izin verilecek. Pazartesiden itibaren ülkedeki tüm otel, pansiyon ve turistik konaklama yerleri nisan ayı sonuna kadar kapatılacak. Ülke genelinde 2 bin sağlık çalışanının işe alınacağı ve kurulacak mobil laboratuvarlarla şüpheli vatandaşların evlerinde muayene edileceği de bildirildi.Monaco Prensi II. Albert'te de Kovid-19 tespit edildi.Bu arada, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı da ticari uçuşlara kapatıldı. Türk Hava Yollarının (THY) son Belgrad-İstanbul uçuşu, Sırbistan makamlarından alınan özel izinle yerel saatle 20.25'te yapılacak.ABD'de Kovid-19 kaynaklı vaka sayısının 9 bin 345'e, can kaybı ise 150'ye çıkarken, Florida ve Utah eyaletlerinden biri Demokrat diğeri Cumhuriyetçi iki kongre üyesinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirdi. ABD yönetimi, bazı ülkelerdeki vize hizmetlerini geçici olarak askıya aldı.İsrail, önlemler kapsamında Almanya, İspanya, Yunanistan, Hollanda ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki büyükelçiliklerini kapattı.AB, koruyucu maske ve solunum cihazı stoklayacakAB Komisyonu, Kovid-19 nedeniyle koruyucu maske ve solunum cihazı gibi stratejik tıbbi malzeme stoklamaya karar verdi.KKTC'de 26 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi, 11 Ekim'e ertelendi.Kamboçya, salgın nedeniyle Vietnam sınırını geçici olarak kapatırken, Kuzey Kore'de maske takmadan toplu taşıma kullanımı yasaklandı.Bulgaristan'ın en ünlü kayak merkezlerinden biri Bansko'nun karantina altına alınması üzerine, turizmden geçinen bölge halkı geceleri balkonlarda çan çalarak kararı protesto etti. 200 yabancı turist bölgeden tahliye edildi, polis giriş ve çıkışlara barikat kurdu. Avrupa'da birçok iş yerinin kapatılması üzerine Bulgaristan'a dönen Roman kökenli vatandaşlar, tehdit olarak görülürken Romanların yoğun yaşadığı bölgelerde polis denetimleri başlatıldı.Rusya, Meksika, Nijerya ve Kosta Rika'da Kovid-19 nedeniyle ilk can kayıpları yaşanırken, Güney Pasifik ülkesi Fiji'de ilk Kovid-19 vakası görüldü.Virüs bulaşanların sayısı Avusturya'da 2 bin 13'e, Danimarka'da bin 151'e, Çekya'da 631'e, Polonya'da 325'e, Slovenya'da 319'a, Hırvatistan'da 105'e, Sırbistan'da 103'e çıkarken, can kaybı da Avusturya'da ve Danimarka'da 6'ya yükseldi.İngiltere'de tüm lig karşılaşmaları mayısa kadar ertelendiİngiltere Futbol Federasyonu, tüm lig karşılaşmalarını mayısa kadar erteledi.Güney Amerika Futbol Konfederasyonu, Libertadores ve Sudamericana kupalarının salgın nedeniyle ertelendiğini açıkladı.Nijerya futbol liglerinde de maçlar, Kovid-19 nedeniyle ertelendi.

Kaynak: AA