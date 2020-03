Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 270 bine yaklaşırken, can kaybı da 11 bini geçti.Virüsün ortaya çıktığı Çin'de ikinci kez "ülke içi kaynaklı" vaka görülmezken, tamamı yurt dışından gelenlerde olmak üzere 39 yeni vaka tespit edildi, 3 can kaybı yaşandı. Çin'de salgının başından beri 80 bin 967 kişiye virüs bulaşırken, 3 bin 248 kişi hayatını kaybetti, 71 bin 150 kişi ise sağlığına kavuştu.Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da son 24 saat içinde 627 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 4 bin 32'ye çıktı. İtalya'da virüs bulaşan kişi sayısı ise 5 bin 986 artarak 47 bin 21'e yükseldi.Virüsten en fazla etkilenen ülkelerden İran'da ise can kaybı 149 artarak 1433'e çıktı. Vaka sayısının dünden itibaren 1237 arttığı ve 19 bin 644'e yükseldiği belirtilirken, 6 bin 745 kişinin de taburcu edildiği kaydedildi.İspanya'da ise can kaybı sayısı son 24 saatte 235 artarak 1002 oldu. Vaka sayısı da 19 bin 980'e çıktı. Avrupa 'da önlemler artıyorFransa'nın Nice kentinde saat 20.00'den itibaren sokağa çıkmak yasaklandı. İçişleri Bakanı Christophe Castaner, ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında kısıtlayan uygulama çerçevesinde bu hafta sonu tren garlarında kontrollerin sıkılaştırılacağını açıkladı.Vaka sayısının 2 bin 257'ye çıktığı Belçika, sınırlarını zaruri olmayan seyahatlere kapatırken, halkın sokağa çıkışlarını denetlemek amacıyla 10 bin polis görevlendirildi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kovid-19 testinin negatif çıktığını açıkladı.Sırbistan'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm vakası yaşandı. Ülkede "koronavirüs salgını" ilan edilirken, şehirler arası otobüs seferleri ve toplu taşıma durduruldu.Almanya'da Bavyera eyaletinde sokağa çıkma sınırlandırıldı. Baden Württemberg eyaletinde dışarıda 3 kişiden fazla topluca dolaşmalara yasak getirildi.Bosna Hersek'te cuma namazları sınırlı sayıda insan ile kılınırken, bu gece yarısından itibaren toplu taşımanın askıya alınacağı bildirildi.Avusturya'daki Halk Partisinden (ÖVP) bir milletvekilinde Kovid-19 tespit edilmesiyle virüs parlamentoya da sıçradı. Ülkedeki sokağa çıkma kısıtlaması 13 Nisan'a kadar uzatılırken, vaka sayısı 2 bin 388'e çıktı. Son 5 günde yaklaşık 100 bin kişi ise işsizlik başvurusunda bulundu.Yunanistan'ın Attika bölgesinde tüm park, bahçe ve ormanlık alanlara girişler yasaklandı, Ege adalarına seyahatlere kısıtlama getirildi. Yarından itibaren anakara ile adalar arasında sefer yapan gemilerde yalnızca adalarda ikamet ettiğine dair belgesi olanların seyahat etmesine izin verilecek. İsviçre Federal Konseyi, salgından zarar gören şirketleri ve işçileri desteklemek için 32 milyar İsviçre frangı tutarında yeni yardım paketi açıkladı. İsviçre'deki vaka sayısı 4 bin 840'a, can kaybı ise 51'e yükseldi.Malezya hükümeti, günlük faaliyetleri kısıtlama uygulamasını daha etkili kılmak için orduyu görevlendirme kararı aldı. Malezya'daki vaka sayısı 1030'a çıktı.İsrail, ülke içindeki camilerde cuma namazı kılınmayacağını açıkladı.Gambiya, salgın nedeniyle 13 Avrupa ülkesine seyahat yasağı getirdi.NASA, 2 uzay merkezini kapattıAmerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), salgının yayılmasını önlemek amacıyla iki uzay merkezini kapatma kararı aldı.Sri Lanka'da 2,5 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Filipinler'de yabancıların ülkeye girişi geçici olarak yasakladı.Panama ve Gabon'da, Kovid-19 nedeniyle ilk ölümler gerçekleşti, Çad ve Haiti'de ilk vaka tespit edildi.Ürdün'de sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, Zambiya'da tüm futbol karşılaşmaları ertelendi.Suudi Arabistan makamları, Mekke'deki Haremi Şerif ve Medine'deki Mescidi Nebevi'de namaz kılmaya yasak getirdi.Fas'ta OHAL ilan edildi.California'da "evde kalma" emriAmerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers'ta 3 kişide Kovid-19 tespit edildi. ABD'deki vaka sayısı 14 bin 322, ölü sayısı 210 oldu. California eyaletinde salgın nedeniyle "evde kalma" emri çıkarıldı.New York'ta eczane ve marketler gibi zorunlu olanlar dışında tüm iş yerlerinin kapanması emri verildi.Arjantin'de 31 Mart'a kadar genel karantina uygulanacak.Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 2 haftalık acil durum ilan edildi. Ülke genelindeki vaka sayısı 369'a, can kaybı ise 32'ye çıktı.Özbekistan'da yolcu taşıma amaçlı uluslararası otobüs, demir yolu ve uçak seferleri 40 gün yapılmayacak.Gürcistan'da market, benzin istasyonları, postane ve eczaneler hariç tüm işletmeler kapatıldı.Azerbaycan'da eğitime verilen ara 18 Nisan'a kadar uzatıldı.

