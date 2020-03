Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 410 bini aşarken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 295, iyileşenlerin sayısı ise 107 bin oldu.En fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı bugün 743 kişi artarak 6 bin 820'ye yükselirken, salgının başından itibaren virüs bulaşanların sayısı ise 69 bin 176'ya çıktı. Ülkedeki iyileşenlerin sayısı ise 894 artarak 8 bin 326 oldu.İspanya'da ise Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı son 24 saat içinde 514 artarak 2 bin 696'ya, virüs bulaşan kişi sayısı 6 bin 584 artarak 39 bin 673'e çıktı. Böylece İspanya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle en yüksek can kaybı ve enfekte sayısı kayda geçmiş oldu.İran'da bugün salgın nedeniyle 122 kişi daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı bin 934'e yükseldi. Ülkede Kovid-19 tanısı konanların sayısı ise bin 762 artarak 24 bin 811'e ulaştı. İran'da 6 yaşında bir çocuk da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.Çin'de son bir haftada ortaya çıkan yeni vakaların çoğu yurt dışından gelen kişilerde görüldü. Bu süreçteki 135 yeni vakanın 129'u yurt dışına seyahat eden ve virüsü orada kapan kişilerde tespit edildi. Çin'deki toplam can kaybı son 24 saatte 7 kişi artarak 3 bin 277'ye, virüs bulaşanların sayısı ise 81 bin 171'e çıktı.Avrupa'da Kovid-19'dan bugüne kadar 26 Türk hayatını kaybettiAvrupa ülkelerinde Kovid-19 nedeniyle toplam 26 Türk de hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Türklerden 6'sı Hollanda'da, 12'si Fransa'da, 3'ü Belçika'da, 3'ü Almanya 'da, 1'i İngiltere 'de, 1'i de Avusturya'da ikamet ediyordu.İngiltere'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 87 artarak 422'ye çıkarken, İngiliz hükümeti Londra'daki bir fuar merkezini geçici hastaneye dönüştürme kararı aldı. İngiltere'de ayrıca, halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmelerin kapatılmasına karar verildi.Sırbistan'daki Belgrad Fuar Merkezi'nin 3 bin yataklı geçici bir hastaneye dönüştürülmesine başlandı.Bosna Hersek hükümeti, ülkedeki 4 uluslararası havalimanının (Saraybosna, Mostar, Banja Luka ve Tuzla) 30 Mart'tan itibaren yolcu seferlerine kapatılacağını duyurdu.Avrupa Birliği Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kendisini karantinaya aldı.Romanya'da yarından itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İnsanların sadece izinle işlerine, marketlere ve eczanelere gidebileceği açıklanırken, 65 yaş üzerindekilerin ise hiçbir koşulda evlerinden çıkmalarına izin verilmeyeceği bildirildi. Önlemlerin icrasında polisin yanı sıra askerler de yetkili kılındı.Vaka sayıları artmaya devam ediyorAvusturya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 29 bine yakın testin yapıldığı ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 4 bin 876'ya çıkarken, can kaybı da 28'e yükseldi.Almanya'daki Kovid-19 vakalarının sayısı düne göre yaklaşık 3 bin artarak 32 bin 35 oldu. Son 24 saatte ölenlerin sayısı da 39 artarak 155'e yükseldi.Polonya'da yeni önlemler kapsamında ikiden fazla kişinin dışarıda bir araya gelmesi yasaklandı. Virüs bulaşanların sayısının 799'a çıktığı ülkede, hayatını kaybedenlerin sayısı da 9'a yükseldi.Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, virüs nedeniyle ülkede ikinci kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, 45 yaşındaki şahsın ağır onkolojik rahatsızlığının bulunduğunu söyledi. Vojtech, ülke genelinde yaklaşık 20 bin kişiye test yapıldığını, vaka sayısının bin 289'a yükseldiğini kaydetti.Malta'da bugün yalnızca 3 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısının 110'a çıktığı açıklandı. Ülkedeki ilk vakanın üzerinden 18 gün geçerken, önceki günlere göre vaka sayısındaki artışta ciddi düşüş gözlendi.ABD'deki virüs tanısı konan kişi sayısı 46 bin 481'e, ölü sayısı 593'e çıktı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, ABD'nin salgının "yeni merkezi" olabileceğini söyledi.New York'taki dünyanın en büyük fuar alanlarından Javits Center, koronavirüsle mücadele kapsamında acil durum hastanesine dönüştürülürken, Washington'da ise zaruri olmayan iş yerlerinin kapatılması ve 7 milyondan fazla kişinin evlerinden çıkmaması talimatı verildi.Suudi Arabistan ve Kamerun'da ilk ölümler yaşanırken, Laos'ta ilk vaka tespit edildi.Dünya genelinde tedbirler artıyorSenegal ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nde de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Küba, tüm turistlerin otellerde karantinaya alınacağını ve Küba vatandaşlarının ülkeden ayrılmalarına izin verilmeyeceğini açıkladı.Japonya, salgın nedeniyle 18 Avrupa ülkesi ve İran'a seyahat yasağı getirirken, Taylan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.Nijerya, tüm kara sınırlarını 4 hafta süreyle kapattı.Fildişi Sahili'nde bugünden itibaren 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı.Kuveyt'te Kovid-19'u başkalarına "kasten" bulaştıranlara çeşitli hapis ve para cezaları verilmesi kararlaştırıldı.Kovid-19'un henüz rastlanmadığı ülkelerden Tacikistan, Kırgızistan ile sınırı geçici olarak kapattı.Kırgızistan'da OHAL ilan edilen Bişkek, Oş ve Calal Abad şehirlerine gece yarısından itibaren giriş-çıkışlara izin verilmeyecek, yarından itibaren ise yurtiçi uçuşlar durdurulacak.Mısır genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak, 19.00-06.00 saatlerinde uygulanacak ve yasağı ihlal edenlere 4 bin cüneyhe (yaklaşık 250 dolar) kadar para ve hapis cezası verilecek.Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, salgınla mücadele amacıyla Suriye genelinde "tam ve acil" ateşkes çağrısında bulundu.Hindistan'da salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde insanların 21 gün boyunca evlerinden çıkmaları yasaklandı.Brezilya'da milyonlarca kişi, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle balkonlarda tencere ve tava çalarak protesto etti.Meksika'da 19 Nisan'a kadar eğitime ara verildi.2020 Olimpiyat Oyunları ertelendiUluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.Almanya Kulüpler Birliği (DFL) Başkanlık Kurulu, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar askıya alınmasını tavsiye etti.

Kaynak: AA