Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 500 bini aştı, can kaybı 23 bine ulaştı.Virüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da son 24 saatte 662 kişi daha hayatını kaybederken, ülkedeki toplam can kaybı 8 bin 165'e çıktı. Salgının başından beri ülkede Kovid-19 bulaşanların sayısı 80 bin 539'a çıkarken, 10 bin 361 kişinin iyileştiği bildirildi.İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 655 artarak 4 bin 89'a, vaka sayısı ise 56 bin 188'e çıktı. İspanya'da 29 Mart'ta sona erecek OHAL, 11 Nisan'a kadar uzatıldı. Real Madrid, maçlarını oynadığı Santiago Bernabeu Stadı'nı salgınla mücadelenin hizmetine verdi.Kovid-19 nedeniyle 2 bin 234 kişinin hayatını kaybettiği İran'da ise ülke genelinde seyahat etmek ve eyaletlerden çıkmak yasaklandı, meclisteki faaliyetlerin 2 hafta durdurulması istendi.ABD'de virüs bulaşanların sayısı 69 bin 197'ye, can kaybı ise 1046'ya çıktı. Salgından en fazla etkilenen New York'ta ilave pilot önlem olarak bazı sokakların araç trafiğine kapatılacağı bildirildi. Washington'da ise eczane, banka ve temel ihtiyaçların satıldığı iş yerleri dışında tüm iş yerleri 24 Nisan'a kadar kapalı kalacak.Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 365 artarak 1696'ya yükselirken, virüs bulaşan kişi sayısı ise 3 bin 922 artarak 29 bin 155'e ulaştı. Ülkede bugün, bir günde kaydedilen en yüksek ölüm gerçekleşti.Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise yurt dışı kaynaklı yeni vakaların artışı nedeniyle yabancılara geçici olarak ülkeye giriş yasağı getirildi. Rusya 'da tahliye uçuşları hariç tüm uçuşlar durduruluyorRusya'da alınan yeni tedbirler kapsamında, tahliye uçuşları hariç tüm uçuşların 27 Mart'tan itibaren durdurulacağı bildirildi. Başkent Moskova'da market ve eczaneler hariç tüm perakende satış yapan yerler, restoran, bar ve kafeler 28 Mart-5 Nisan arasında kapalı olacak.Rusya Bakanlar Kurulu, ülke çapında "acil durum" ilan edilmesini öngören yasa tasarısını, parlamentonun alt kanadı Duma'ya sundu. Eğitim ve Bilim Bakanlığı, öğrencilerin 28 Mart-5 Nisan arasında tatil yapacağını duyurdu.Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin danışmanlarından biri Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.Kırgızistan, koronavirüs nedeniyle Uluslararası Para Fonundan (IMF) mali yardım talep etti.Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile Kraliçe Azizah Aminah Maimunah Iskandariah kendilerini karantinaya aldı.Irak'ta sokağa çıkma yasağı 15 gün daha uzatıldı.Bangladeş'te yaklaşık 1 milyon Arakanlı mültecinin yaşadığı 34 mülteci kampı karantina altına alındı.Nijerya'da şehir içi seyahatlerin yasaklanacağı duyuruldu.Lübnan'da 19.00-05.00 saatlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Kovid-19 gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi tedbirler kapsamında video konferansla yapıldı.Yunanistan, Hindistan'dan klorokinin getirttiAvrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB üyesi hiçbir ülkenin tek başına Kovid-19 krizinin üstesinden gelemeyeceğini açıkladı.Yunanistan Sağlık Bakanlığı, Hindistan'dan iyileştirici etkisi olduğu belirtilen klorokinin (chloroquine) maddesi tedarik etti. Ülke basınındaki haberlerde, özel uçakla getirilen 5 ton klorokininin, ilaç haline getirilmek üzere fabrikalara teslim edildiği belirtildi.Almanya'nın Saksonya eyaletindeki Wittenberg belediyesine bağlı Jessen ve Schweinitz şehirleri karantinaya alındı.Kazakistan ve Ermenistan'da da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm vakaları gerçekleşti.Diğer bazı ülkelerdeki vaka ve can kaybı sayıları şöyle:"Kanada 3 bin 292/ 33, İngiltere 11 bin 658/ 578, Avusturya 6 bin 398/ 49, Yunanistan 892/ 26, İsviçre 10 bin 14/ 161, Avustralya 2 bin 766/ 12, Hollanda 7 bin 431/ 434, Belçika 6 bin 235/ 220, İsrail 2 bin 666/ 8, Suudi Arabistan 1012/ 3."

Kaynak: AA