Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya 'da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saate 969 artarak 9 bin 134'e çıkarken, virüs bulaşanların sayısı ise 86 bin 498 oldu.Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, güncel vaka sayısı 575 bini aşarken, can kaybı sayısı 26 bini, iyileşen kişi sayısı da 131 bini geçti.İngiltere'de, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 181 artarak 759'a ulaşırken; ülkedeki vaka sayısı da 14 bin 579'a çıktı.İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın ardından Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da Kovid-19 testleri pozitif çıktı.İspanya'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, ülkede "şimdiye kadar kaydedilen günlük en yüksek" rakama ulaşarak 769 artışla 4 bin 858'e çıktı. Vaka sayısı ise 7 bin 871 artarak 64 bin 59'a yükseldi.İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kovid-19 salgını gerekçesiyle işten çıkarmaları, virüsle ilgili ülkedeki sağlık krizi sonlandırılana kadar yasaklama kararı aldı.Fransa'da ise salgın nedeniyle serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırma süresi de iki hafta uzatıldı.Azerbaycan'da şehirler arası ulaşım kısıtlandıSalgın nedeniyle sosyal izolasyon ve karantina uygulanan Azerbaycan'da şehirler arası ulaşım da kısıtlandı. Özbekistan 'da halkın sokağa çıkmasına kısıtlamalar getirilirken; insanların market ve eczaneler hariç dışarı çıkmaları ve şehirler arası karayoluyla ulaşım da yasaklandı. Özbekistan'da, bazı şehirlere giriş-çıkışlar da kısıtlandı.ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kovid-19 salgını konusunda birlikte çalışma vurgusu yaptı.Dünya genelinde en fazla vakanın tespit edildiği ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı 86 bin 12'ye, can kaybı ise bin 301'e çıktı.Cezayir hükümeti, salgın tedbirleri kapsamında 9 vilayette daha akşam saatlerinde "sokağa çıkma yasağı" ilan etti.Rusya'da yaşayan Müslümanlar, internetten canlı yayınlanan cuma namazına evlerinden katıldı. Rusya'nın en büyük hava yolu şirketi Aeroflot'un alt şirketi Pobeda, tüm uçuşlarını 31 Mayıs'a kadar durdurdu.Sırbistan'da 14 gün zorunlu karantina kuralına uymayan 112 kişi gözaltına alınırken; bugün Skype üzerinden ilk kez görülen davada, iki kişi hakkında hapis cezası verildi.Novi Sad şehrindeki fuar alanı da Kovid-19 semptomları gösteren hastaların bakımı için "geçici hastaneye" dönüştürüldü.İtalya'nın başkenti Roma'da mahsur kalan Bosna Hersek vatandaşları, özel uçakla bugün Saraybosna'ya getirilerek kendileri için hazırlanan öğrenci yurduna yerleştirildi. İran 'daki can kaybı 2 bin 378 olduİran'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 144 artarak 2 bin 378'e yükselirken, vaka sayısı da 2 bin 926 artarak 32 bin 332 oldu. Bu sayı, İran'da bugüne kadar "bir günde tespit edilen en yüksek vaka sayısı" oldu. Salgının başından beri İran'da iyileşenlerin sayısı ise 11 bin 133'e ulaştı.Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kovid-19 salgınında bugüne kadar 8 ülkede 50 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.Uluslararası Para Fonu (IMF), Kovid-19 nedeniyle ortaya çıkan krizle mücadele için Kırgızistan'a yaklaşık 120 milyon 900 bin dolar tutarında mali destekte bulunacak. Böylelikle IMF, Kovid-19'la ilgili ilk kredisini Kırgızistan'a sağlayacak.Güney Afrika'da bugünden itibaren 3 haftalık sokağa çıkma yasağı başladı.Afganistan'da 10 bin mahkum serbest bırakılacakAfganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Kovid-19 vaka sayısının artması nedeniyle 10 bin mahkumun serbest bırakılmasına karar verdi.Filipinler Genelkurmay Başkanı Felimon Santos'da Kovid-19 tespit edildi.Burkina Faso'da başkent dahil 8 şehir karantinaya alındı.Bulgaristan'ın Svilengrad ve Kapitan Andreevo bölgelerinde tırların oluşturduğu kuyruğu eritmek için Hasköy'e bağlı Uzuncovo köyü yakınındaki eski havaalanını tır parkına dönüştürme çalışmaları tamamlandı.Güney Afrika, Özbekistan, Kenya ve Venezuela'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölümler yaşandı.Diğer bazı ülkelerdeki vaka ve can kayıpları ise şöyle:"Hollanda 8 bin 603/546, Belçika 7 bin 284/289, Avusturya 7 bin 399/58, Polonya bin 289/16, Çekya 2 bin 62/9, Hollanda 8 bin 603/546, Portekiz 4 bin 268/76, Yunanistan 966/28, Sırbistan 528/9, Hırvatistan 586/3, Slovenya 632/9."

Kaynak: AA