Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 700 bini geçerken, can kaybı 33 bini aştı.Salgında en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da, ölü sayısı 756 artarak 10 bin 779'a ulaştı. Ülkede Kovid-19 bulaşanların sayısı da 97 bin 689'a çıktı.Başbakan Giuseppe Conte, belediyelere ve ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yapılacağını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, daha önce, başlama tarihi 3 Mayıs'a ertelenen profesyonel liglerin, bu tarihte başlamayacağını söyledi.İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 838 artışla 6 bin 528'e yükselirken, vaka sayısı ise 78 bin 797'ye çıktı.İran'da 35 günlük bebekte virüse rastlandıCan kaybının 2 bin 640, vaka sayısının ise 38 bin 309'a yükseldiği İran'da, Rezevi Horasan Eyaleti'ne bağlı Günabad ilçesinde, 35 günlük bir bebekte Kovid-19 tespit edildi.ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 191'e çıkarken, dünyada Kovid-19 vaka sayısında ilk sırada yer alan ülkede, bu sayı 124 bin 686 olarak kaydedildi.ABD'nin Los Angeles şehrinde, Kovid-19 belirtileriyle başvurduğu sağlık ocağından "sigortası olmadığı" gerekçesiyle geri çevrilen genç hayatını kaybetti.Ülkede salgınının merkezi haline gelen New York eyaleti ile komşuları New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde yaşayanlara "14 gün boyunca zorunlu olmayan tüm iç seyahatlerden kaçınmaları" uyarısı yapıldı.Çin'de salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 300'e, vaka sayısı da 81 bin 439'a ulaştı.AB'den Suriye çağrısıAvrupa Birliği (AB), salgın nedeniyle Suriye'de acil ateşkes çağrısı yaptı.Hayatını kaybeden kişi sayısının 2 bin 606'ya yükseldiği Fransa'da, Kovid-19 salgınının, geçen ay Mulhouse kentindeki Evanjelik Kilisesi'nde yapılan ve 2 binden fazla kişinin katıldığı ayinlerde yayıldığı ortaya kondu.Kovid-19 testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, salgına ilişkin "işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğine" yönelik uyarılarının olduğu mektup, 4 hafta içinde 30 milyon haneye ulaştırılacak.İngiltere'de salgında ölenlerin sayısı, 24 saatte 209 artarak 1228'e ulaştı, vaka sayısı 17 bin 89 oldu.Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun iki hafta önce Kovid-19 tespit edilen eşi, sağlığına kavuştu.Avustralya'da Kovid-19 hastaları evden izlenecekAvustralya, Kovid-19 hastalarının özel bir monitör sistemiyle evlerinde tedavi olmalarını öngören pilot proje için kolları sıvadı.Avusturya'da vaka sayısı 8 bin 536'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı da 86'ya yükseldi.Ülkede, önlemler kapsamında cami ve ibadethanelerin kapalı olması nedeniyle, kamu yayın kuruluşu Avusturya Radyo ve Televizyonu'nda ilk kez Müslümanlara yönelik dini içerikli program yayımlandı.Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech, ölü sayısının 13, vaka sayısının ise 2 bin 669'a çıktığını duyurdu.Vojtech, 1 Nisan'a kadar ilan edilen acil durumun bir ay daha uzatılmasının faydalı olacağını söyledi.Almanya'da "Temel Dini Bilgiler" ve "Kur'an-ı Kerim" dersleri uzaktan eğitim sistemiyle verilmeye başladı.Dükkan ve iş yerlerinin 11 Nisan'a kadar kapalı kalacağı Yunanistan'da ise vaka sayısı 1156'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı da 38'e yükseldi.Fas'ta Kovid-19 nedeniyle bir bebek hayatını kaybetti.Dünya genelinde tedbirler bugün de devam ettiHollanda, Çin'den ithal ettiği 1,3 milyon maskenin 600 bininin, standartları karşılamadığı gerekçesiyle toplatılmasına karar verdi.Mısır'da, 10 vilayetteki bazı kent ve köylerin 14 gün boyunca karantinada tutulacağı açıklandı.Malezya'da, kısmi sokağa çıkma yasağına uyulup uyulmadığı insansız hava araçlarıyla denetlenecek.Kongo Halk Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgını nedeniyle acil durum ve kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Suudi Arabistan'da, Cidde kentinin giriş çıkışlara kapatılması kararı alındı. Ülkede 19.00-06.00 saatlerinde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının başlangıç saatinin, Cidde'de 15.00'e çekildiği belirtildi.Libya'da Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) sokağa çıkma yasağının süresini 17 saate çıkardı.Myanmar hükümeti, yarından itibaren, 13 Nisan'a kadar tüm yurt dışı uçak seferlerinin askıya alınacağını duyurdu.Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Srednja Spionica beldesi, karantina altına alındı.Hırvatistan, Kovid-19 ile mücadelede Çin'den 12,5 tonluk tıbbi malzeme temin etti.Suriye'de ilk ölüm gerçekleştiBeşşar Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölümün yaşandığını ve vaka sayısının 9'a yükseldiğini duyurdu.Yeni Zelanda, Togo, Mali, Uruguay ve Bolivya'da da bugün virüs nedeniyle ilk ölümler yaşandı.Diğer bazı ülkelerdeki vaka ve can kaybı sayıları şöyle:"Avustralya 3 bin 809/ 16, Tunus 278/ 8, İsrail 3 bin 865/ 15, Rusya 1534/ 8, Ermenistan 424/ 3, Ukrayna 418/ 9, Fas 437/ 26, Belçika 10 bin 836/ 431, Hollanda 10 bin 866/ 771, Afrika 4 bin 282/ 134, Portekiz 5 bin 562/ 119, İsviçre 14 bin 336/ 282, Hırvatistan 713/ 6, Polonya 771/ 20, Cezayir 511/ 31."

