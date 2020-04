Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı can kaybı sayısı 75 bine yaklaşırken, iyileşenlerin sayısı 275 bini aştı.Worldometer internet sitesine göre Kovid-19 salgınında en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da, ölü sayısı son 24 saatte 636 kişi artarak, 16 bin 523'e yükseldi. Salgının başından beri toplam 132 bin 547 kişiye virüs bulaştığı, iyileşenlerin sayısının ise 20 bin 996'ya ulaştığı açıklandı.İspanya'da ise Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 169'a çıkarken, vaka sayısı 135 bin 32'ye yükseldi.Dünya genelinde en fazla vaka sayısının tespit edildiği ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 467'ye yükselirken, vaka sayısı 356 bin 7'ye ulaştı.New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesinde yaşayan Nadia isimli kaplanda Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.Salgından en fazla etkilenen bir başka Avrupa ülkesi Fransa'da ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 833 artarak 8 bin 911'e yükseldi. Virüs tespit edilenlerin sayısı 98 bin 10'a, iyileşenlerin sayısı ise 17 bin 250'ye çıktı.Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ülkenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl 1945'ten bu yana en büyük ekonomik durgunluğu yaşayabileceğini açıkladı.İngiltere'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 439 artarak 5 bin 373'e yükseldi. Vaka sayısı ise 51 bin 608 oldu.Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, devam eden koronavirüs semptomları nedeniyle hastaneye kaldırılan Başbakan Boris Johnson'ın moralinin yerinde olduğu ve bir süre daha gözlem altında kalacağı belirtildi.Kovid-19 salgınının ilk kez ortaya çıktığı Çin'de, klinik durumu ağır vakaların sayısının hafta sonundan itibaren 300'ün altına indiği bildirildi. Başkenti Pekin'de ise salgınının yayılmasını önlemek üzere alınan tedbirlerin uzun süre devam etmesinin planlandığı bildirildi.BM'den kadına şiddet uyarısıİran'da vaka sayısı 60 bin 500 ve hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 739'a yükselirken, ülkede Kovid-19'dan koruduğu söylentileri üzerine tüketimi artan sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı ise 339'a yükseldi.İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 57 ila 59 aralığında olduğunu söyledi.Belçika'da vaka sayısı son 24 saate 1123 artarak 20 bin 814'e ulaşırken, ölü sayısı da 185 artarak 1632 oldu.Birleşmiş Milletler (BM), koronavirüs karantinası altında bazı ülkelerde artan kadına şiddetin önlenmesi çağrısı yaptı.Vaka sayısının 101 bin 214, ölü sayısının 1622'ye yükseldiği Almanya'da ise Kur'an-ı Kerim eğitimleri "uzaktan eğitim" sistemiyle verilmeye başladı.Alman Haber Ajansı (DPA), hükümetin, yurt dışından ülkeye dönen Avrupa Birliği (AB) ve Alman vatandaşları için iki haftalık karantina uygulaması başlatacağını yazdı.Azerbaycan'da mahkumlara koronaviüs affıSri Lanka'da salgın nedeniyle geçen ay 6 büyük şehirde iki haftalığına ilan edilen sokağa çıkma yasağı, iki hafta daha uzatıldı.Afrika ülkesi Gabon'da, pangolin ve yarasanın tüketim ve satışlarına yasak getirildi.Pakistan'da cezaevlerinde kalan 49 mahkumda virüs görüldüğü açıklandı.Gana'da, su faturaları 3 ay boyunca devlet tarafından karşılanacak.Cezayir Savunma Bakanlığı, komutanların bir aylık maaşlarını bağışladığını duyurdu.Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinin daralan ekonomi, döviz likidite sorunu, işsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığında benzersiz bir krizden geçtiğini söyledi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, salgın nedeniyle yaşı ve sağlık durumu dolayısıyla özel bakıma muhtaç, yaşı 65'ten büyük 176 mahkumu affetti.Bangladeş hükümeti, salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde cami, kilise, tapınak ve başka dinlere ait mabetlerde ibadete müsaade edilmeyeceğini bildirdi.Yunanistan'ın turistik adaları karantinaya alındıSırbistan'da Boşnak nüfusun çoğunlukta yaşadığı Sancak bölgesinde faaliyet gösteren Boşnak Ulusal Konseyi (BNV), salgınla mücadelede Türkiye'den yardım talep etti.Romanya'da olağanüstü hal (OHAL) 16 Mayıs 2020 tarihine kadar uzatıldı.Yunanistan'da can kaybı 79'a yükselirken, virüs tespit edilen kişi sayısı 1755 oldu.Yunanistan'ın turistik adaları Mikonos ve Santorini karantina altına alınırken, kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi.Attika bölgesinde bir göçmen kampı daha koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, Yunanistan'ın, uyguladığı tedbirler ile salgının yayılmasını frenlediğini, bununla ilgili ilk olumlu sonuçların mayısın başlarında görülmeye başlanacağını söyledi.Polonya'da Kovid-19 sürecinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılıp yapılmamasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Gowin,10 Mayıs'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılıp yapılmamasına ilişkin yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle istifasını sunduğunu söyledi.Çekya'da Kovid-19'la mücadele için oluşturulan kriz birimi, 14 Nisan itibarıyla gerekli durumlarda vatandaşların ülke dışına çıkmasına izin verilmesi önerisinde bulundu. Yurt dışına çıkan kişilerin ülkeye girişlerinde 14 günlük karantina altına alınacağı da hatırlatıldı.Kuzey Makedonya'daki kısmi sokağa çıkma yasağı hafta içi yerel saat 16.00-05.00 arası uygulanacak şekilde revize edilirken, ülkede hafta sonu dışarı çıkılmayacak.Haiti ve Liberya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölümler meydana geldi.

Kaynak: AA