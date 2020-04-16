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Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 2 milyon 146 bine ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 545 bin, can kaybı ise 144 bine çıktı.

16.04.2020 21:58 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:58
Yeni tip koronavirüsle ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı dünya genelinde 2 milyon 146 bine ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 545 bin, can kaybı ise 144 bine çıktı.
Kovid-19 salgınının en fazla etkilediği ABD'de virüs bulaşanların sayısı 667 bini geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 900, iyileşenlerin sayısı ise 57 bin 189'a yükseldi.
İtalya 'daki Kovid-19 kaynaklı can kaybı 22 bin 170'e çıkarken, vaka sayısı 168 bin 941'e, iyileşenlerin sayısı ise 40 bin 164'e çıktı.
İspanya'daki vaka sayısı 182 bin 816'ya yükselirken, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 19 bin 130'a, iyileşenlerin sayısı 74 bin 797'ye çıktı.
Salgının en fazla etkilediği ülkelerden Fransa'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bin 920'ye ulaştı. Kovid-19 bulaşanların sayısı 164 bin 327'ye, hastalığı atlatanların sayısı ise 32 bin 812'ye çıktı.
İngiltere 'deki vaka sayısı 103 bin 93 olarak açıklanırken, Kovid-19 kaynaklı can kaybı 13 bin 729'a çıktı.
Can kayıpları İran'da 4 bin 869, Belçika'da 4 bin 857, Almanya'da 3 bin 867, Hollanda'da 3 bin 315, Brezilya'da 1764, İsveç'te 1333, İsviçre'de 1281, Kanada'da 1048 olarak açıklanırken, 3 bin 342 kişinin hayatını kaybettiği Çin'de son 24 saatte yeni can kaybı olmadı.
Afrika ülkesi Esvatini'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Nijerya ve Kenya'da sokağa çıkma yasağına uymayan 30 kişi öldürüldü
Nijerya'da 18, Kenya'da ise 12 sivil, Kovid-19 salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymadıkları için öldürüldü.
Senegal'de Kovid-19 nedeniyle uluslararası uçuşlara getirilen yasak 31 Mayıs'a kadar uzatıldı.
Afrika'da gelecek hafta 1 milyon Kovid-19 testi yapılacağı açıklandı.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), yarından itibaren 10 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Mescid-i Aksa ramazanda da açılmayacak
G7 liderleri, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) salgını yönetimi ve ülkelerin ekonomilerinin tekrar faaliyete geçirilmesi için atılacak adımları görüştü.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın, ramazanda da ibadete açılmayacağını duyuruldu.
New York'ta "evde kal" talimatı ve zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması gibi kısıtlamalar 15 Mayıs'a kadar uzatıldı.
İsviçre Federal Hükümeti, salgınla mücadelede alınan sert önlemlerin 3 aşamada gevşetilmesine karar verdi.
İngiltere'de kısmi karantina uygulaması 3 hafta uzatıldı.
ABD'nin Theodore Roosevelt uçak gemisinde Kovid-19 tespit edilen asker sayısının 655'e yükseldiği ve gemideki 4 bin 59 askerin Guam Adası'nda karaya çıkarıldığı açıklandı.
Yurt dışında ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320 oldu
Kovid-19 nedeniyle yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye yükseldi.
İtalyan takımlarından Inter, salgınla mücadele kapsamında 1 milyon koruyucu maske bağışında bulundu.
Japonya'da 6 Mayıs'a kadar ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.
Kuzey Makedonya'da başbakan, başbakan yardımcısı ve bazı bakanlar, dün görüştükleri Kumanova Belediye Başkanı Maksim Dimitrievski'nin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine kendilerini tecrit edecek.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, salgına hazırlıksız yakalandıklarını ve İtalya'ya gerekli desteği sağlayamadıklarını itiraf etti.
ABD Başkanı Donald Trump, salgında "en yüksek seviye" noktasını geçtiklerini ve birçok bölgede yeni vaka verilerinin düşüşe geçtiğini açıkladı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in Kovid-19'un nasıl ortaya çıktığına ve salgının çok daha önce durdurulma ihtimali olup olmadığına dair zor soruları yanıtlaması gerekeceğini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, İngiltere, İtalya, Güncel
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