Yeni tip koronavirüsün dışkıyla da bulaşabileceği açıklandı

Bilim insanları, solunum yoluyla geçtiği açıklanan yeni tip koronavirüsün dışkıyla da bulaşabileceğini açıkladı. Araştırmacılar, ishalin yeni koronavirüs için ikincil bir bulaşma yolu olabileceğini, karın semptomları ve gevşek dışkısı olan hastaları bildiren son çalışmayı yayınladılar.

AFP'nin haberine göre; Koronavirüsün enfekte olmuş bir kişinin öksürüğündeki virüs yüklü damlacıklara maruz kalmayla bulaştığına inanılıyordu ancak araştırmacılar, solunum semptomları olan hastalara yoğun bir şekilde odaklandıklarını ve sindirim sistemine bağlı olan semptomların göz ardı edilmiş olabileceğini belirtti.

DIŞKIDA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Amerikan Tıp Derneği Dergisi'nde (JAMA) Çinli yazarlar tarafından yeni makalede yer alan verilere göre Wuhan'da bir hastanedeki 138 hastanın 14'ünde (yüzde 10),ateş ve nefes darlığı gelişiminden bir veya iki gün önce ishal ve bulantı olduğu tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs teşhisi konan ilk ABD'li hastanın iki gün süren ishalden sonra dışkısında virüs tespit edildi.

SARS'ın dışkıyla aktarılması, 2003 yılında Hong Kong'un Amoy Gardens konutlarında yüzlerce kişinin hastalanmasına neden olmuştu.

California Üniversitesi'nden bir biyomühendis olan Jiayu Liao, "Dışkıda bulunan 2019-nCoV virüsü dışkı yoluyla bulaşabilir ancak, bu virüsün vücut dışında ne kadar süre hayatta kalabileceğini, hangi sıcaklık aralığına duyarlı olduğunu hala bilmiyoruz. HIV, vücudun yaklaşık 30 dakika dışında hayatta kalabilir" dedi.

"VİRÜSÜN YAYILMASINI ÖNLEMEDE YENİ ZORLUKLAR YARATABİLİR"

Toronto Üniversitesi'nden epidemiyolog Davs Fisman da virüsün dışkı yoluyla bulaşmasının virüsün yayılmasını önlemede yeni zorluklar yaratabileceğini kaydetti.

Texas A&M Üniversitesi'nden bir viroloji uzmanı olan Benjamin Neuman ise, dışkı yoluyla bulaşın kesinlikle dikkate alınmaya değer olduğunu belirterek, damlacıkların ve kontamine yüzeylere dokunmanın ardından göz, burun veya ağzın ovalanmasının muhtemelen virüsün bulaştığı ana yol olduğunu sözlerine ekledi.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 909 oldu. Virüsten etkilenenlerin sayısı 40 bin 171'e çıkarken, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 40 bin 171'e ulaştı.