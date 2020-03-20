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Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavürüsle ilgili ABD'de yeni bir çalışma yapıldı. Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan çalışmada, Kovid-19'un insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi.

20.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:41

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Tüm dünyada büyük panik yaratan ölümcül virüsle ilgili ABD'de yeni bir çalışma yapıldı. Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan çalışmada, Kovid-19'un insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi. ABD'li bir hastadan alınan Covid-19'la enfekte olan hücreler laboratuvar ortamında çoğaltılarak virüsün en net görüntüleri kaydedildi.

VİRÜSÜN EN NET GÖRÜNTÜLERİ

ABD'de Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yapılan son çalışmada, karantina altında bulunan bir hastadan alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), hücreleri labaratuvar ortamında kültürlenerek incelendi.

Medikal görselleştirme uzmanları, virüsü sağlıklı hücrelerden ayırmak için renklendirdi. Yapılan çalışmada koronavirüsün insan hücrelerinde yarattığı tahribat tüm yönleriyle açığa çıkarıldı.

Bilim insanları elektron mikroskobu kullanarak, Kovid-19'a neden olan hatayı araştırdılar. Burada bir tarama elektron mikroskobu altında görülen yuvarlak sarı nesneler Kovid-19'a neden olan virüsleri gösteriyor.

ÖLÜ SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ

Dünya genelinde yeni tip corona virüsnedeniyle yaşanan can kaybı 10 bini aştı. İspanya'da ölü sayısı son 24 saate 235 artarak 1002'ye çıktı. İran'da ise corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 149 artarak 1433'e yükseldi. Öte yandan iki gündür vaka sayısının artmadığı Çin, Hubey eyaletinde bazı seyahat kısıtlamalarını hafifletti. Virüsün ilk ortaya çıktığı Wuhan'ın hala giriş çıkışlara kapalı olduğu, 14 gün boyunca şehirde yeni vakaya rastlanmaması halinde karantinanın kaldırılacağı ifade edildi.

İşte koronavirüsün insan hücrelerinde ilerleyişinden kareler...

Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi
Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi
Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi
Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi
Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi
Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi
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Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi

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Koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya, Güncel

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