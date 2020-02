Yeni toplu ulaşım tarifesi uygulanmaya başlandı

Toplu ulaşım bedellerine maliyetlerdeki artış nedeniyle yapılan zam bugün itibarıyla uygulanmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 6 Şubat'taki toplantısında, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin (İSTESOB) teklifiyle kentte toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar alındığını duyurmuştu.Bugün uygulamaya konulan yüzde 35 zamlı yeni toplu ulaşım tarifesine göre, 2,60 lira olan tam elektronik bilet 3,50 lira, 1,25 lira olan öğrenci bileti 1,75 lira, 205 lira olan tam mavi kart 275 lira, 40 lira olan öğrenci mavi kartı 50 liradan satılıyor.Otobüs ve İBB'ye bağlı raylı sistemlerde tam bilet aktarma ücretlerinde, birinci aktarma 2,50 lira, ikinci aktarma 1,90 lira, üç, dört ve beşinci aktarmalar 1,20 lira oldu.Öğrenci aktarma ücretlerinde ise birinci aktarma 0,75 kuruş, ikinci aktarma 0,70 kuruş, üç, dört ve beşinci aktarmalar 0,60 kuruş şeklinde. Şehir Hatları vapurları ve bilet entegrasyonuna dahil deniz motorlarında da 2,60 lira olan hatlar 3,50 lira, 2,70 lira olan hatlar 3,65 lira, 3 lira olan hatlar 4 lira olarak tespit edildi.Deniz yollarında birinci aktarma 2,80 lira, ikinci aktarma 2,30 lira, üç, dört ve beşinci aktarma 2 lira olarak düzenlendi."İmamoğlu'ndan beklemiyorduk"Cevizlibağ Metrobüs Durağı'nda AA muhabirine yaptığı açıklama ayah vatandaşlardan Nafiz Can, her gün Esenyurt'taki evinden iş yerinin bulunduğu Aksaray'a toplu taşımayla ulaştığını söyledi.Çoğu vatandaşın zam geldiğinden haberdar olmadığını belirten Can, "Toplu taşımada fark ettiler. Vatandaş bayağı tepkili. Asgari ücretle kıyasladığımız zaman yapılan zam çok farklı. Daha önce belirli, çok küçük oranlarda, 30-40 kuruş civarında yapılıyordu zamlar. Bir anda 1 lira gibi bir zam yapıldı."Can, daha önce de maliyetlerin sürekli arttığına ve ona paralel şekilde zamlar yapıldığına işaret ederek,"İmamoğlu'ndan beklemiyorduk. Daha önce başkanlığa gelmesi için düşürdü, indirimler yaptı. Sonra bir anda böyle yükseltmesine millet bayağı bir şaşırdı. Bu kadar olmaması lazımdı. Tabii ki de zamlar yapılmalı, her gün maliyetler artıyor ama bu kadar değil. Bugün toplu taşımada bir bilete 1 lira zam geldiyse o zaman benzine de 1 lira zam gelmiş olması lazım." ifadelerini kullandı."Hiç iyi olmadı"51 yaşındaki emekli öğretmen Lütfiye Erciyas ise sabah 5 liralık Akbil bastığını ve bu durumdan memnun olmadığını dile getirdi.Üniversiteye giden 2 çocuğu olduğunu aktaran Erciyas, "İkisi de toplu ulaşım kullanıyor. Hiç iyi olmadı. Ben direkt İmamoğlu için şikayetçi değilim. Genel olarak zamlardan şikayetçiyim." dedi.Erciyas, gelirlerinin çok büyük bir kısmını ulaşıma ayırmak zorunda kaldıklarını belirterek, "İstanbul'da çok zor. Onlar, iki çocuğun toplu ulaşımla hangi şartlarda gidip geldiklerini bilmiyorlar." değerlendirmesini yaptı.Avcılar'dan Cevizlibağ'daki iş yerine metrobüsle gelen Nur Boz da yapılan zammın çok fazla olduğunu ve bütçelerine zarar vereceğini düşündüğünü söyledi.Boz, vatandaş olarak zamlarla ilgili bir şey yapamadıklarını dile getirerek, "Cebe nasıl yansıyacak, her zamanki gibi acıtacak. Fazlasıyla acıtacak." ifadelerini kullandı."Asgari ücretin çok büyük bir kısmı ulaşıma gidiyor"Yüksek lisans öğrencisi 26 yaşındaki Reyhan Tunç da bir yıldır asgari ücretle çalıştığını, son gelen zamların da bütçelerini olumsuz yönde etkilediğini anlattı.Tunç, "2,60'a işe gidip gelirken şimdi daha yükseğe gidip gelmek zorundayım. Doktoraya devam edeceğim. Dolayısıyla metrobüsü çok sık kullanmak zorunda kalacağım. Buna bir çare bulunması gerektiğini düşünüyorum. Beylikdüzü'nde oturuyorum. Okulum Beşiktaş'taydı. Şu anki şartlarla çok daha zor olurdu eminim. Asgari ücretin çok büyük bir kısmı ulaşıma gitmiş oluyor." şeklinde konuştu."Vatandaş olarak çok tepkiliyim"Kabataş İskelesi'nden vapura binen Kadir Gül ise yürürlüğe giren zamlı tarifenin vatandaşları mağdur ettiğini anlattı.İstanbul'da herkesin toplu taşıma kullandığını ve zamlarla birlikte bütçelerinin sıkıntıya gireceğine değinen Gül, "Seçim zamanında ise vaat veriyorlardı 'zam olmayacak' diye. Ben vatandaş olarak çok tepkiliyim. Böyle mi her şey güzel olacak? İnsanların durumu ortada. Bir anda yapılan bu kadar yüksek zammı kabul etmiyorum." diye konuştu.Mecidiyeköy'den Bağcılar'a otobüsle giden Turgay Kaya da yapılan zamlı tarifeyle mağdur olacaklarını söyledi.Aracı olanın da olmayanın da toplu taşımaya bindiğini aktaran Kaya, şunları kaydetti:"Vatandaş maaşına göre bir plan çiziyor kendisine bir bakıyorsunuz zam gelmiş. İndirim yapacakları vaadini verenler bunu bize reva görüyor. Biz bir şeyler düzelir sanırken daha kötü oldu. Yüzde 35 zam bir anda yoracak bizi. Umarım bu karardan vazgeçerler. Burada kaybeden sadece vatandaş olmayacak çünkü."