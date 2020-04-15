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Yeni torba kanun taslağına Hak-İş'in önerileri

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Hazırlanan Kanun Tasarısında, Covid-19'un etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla çalışma hayatı başta olmak üzere birçok alanda düzenlemelere yer verilen çalışmaya Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in görüşlerini içeren bir raporu tarafınıza sunuyoruz" dedi.

15.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:24
Yeni torba kanun taslağına Hak-İş'in önerileri
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Hazırlanan Kanun Tasarısında, Covid-19'un etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla çalışma hayatı başta olmak üzere birçok alanda düzenlemelere yer verilen çalışmaya Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in görüşlerini içeren bir raporu tarafınıza sunuyoruz" dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Grup Başkan Vekilleri Özlem Zengin, Bülent Turan, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cahit Özkan ve diğer siyasi partilerin grup başkan vekillerine ülkemizi etkisi altına alan ve çok sayıda insanın ölümüne sebep olan korona virüsle mücadele kapsamında hazırlanan torba kanun taslağındaki çalışma hayatıyla ilgili değişiklik tekliflerine ilişkin görüşlerini içeren bir rapor gönderdi.

Arslan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin tüm kurumları ile milletimiz omuz omuza büyük bir mücadele vermektedir. Bu dönemde tüm dünyaya örnek olan, tedbirleri alan, politikalar geliştiren başta sayın Cumhurbaşkanımıza, zat-ı aliniz başta olmak üzere Bakanlarımıza, kurum yöneticilerimize, sağlık çalışanlarımıza, halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için emek sarf eden tüm kamu ve özel sektör çalışanlarımıza saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Devletimiz korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında milletimize, işçilerimize ve işverenlerimize yönelik gerekli ekonomik ve sosyal tedbirleri almakta, destekler vermektedir. Bu kapsamda hazırlanan Kanun Tasarısında, Covid-19'un etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla çalışma hayatı başta olmak üzere birçok alanda düzenlemelere yer verilen çalışmaya Konfederasyonumuz HAK-İŞ'in görüşlerini içeren bir raporu tarafınıza sunuyoruz.

Raporda, Fesihlerin Yasaklanması Yönündeki Düzenleme - Fesih Yasağı Uygulanan Dönemde Ücretsiz İzin Uygulamasına Gidilmesi - İşçilerin Doğrudan Ücretsiz İzne Çıkarılması - Ücretsiz İzin Düzenlemesinin Çalışanlar Arasında Eşitsizliğe Neden Olması - Fesih Yasağı Süresince Ödenmesi Öngörülen Nakdi Destek Miktarı - Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanan İşverenlerin - İşçileri Vergi ve Primlerden Muaf Tutmasını içeren görüş ve önerilerimiz yer almaktadır. Bu çerçevede Konfederasyonumuz görüşlerinin taslağın kanunlaşma sürecinde dikkate alınmasını rica ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Berat Albayrak, Mahmut Arslan, Koronavirüs, Ekonomi
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